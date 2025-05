Pro Patria - Pro Vercelli 1-0: si decide tutto sabato prossimo al Piola

Un gol nel finale di Ferri manda al tappeto la Pro Vercelli nel match d'andata dei playout. Allo Speroni la Pro Patria vince 1-0 e obbligherà i bianchi di Gardano a vincere, con qualsiasi risultato sabato prossimo al Piola. Un match che ha visto una buona Pro Vercelli nel primo tempo ma incapace di concretizzare la supremazia; mentre la Pro Patria ha saputo capitalizzare una delle poche occasioni costruite quando lo 0-0 sembrava la soluzione più logica e più corrispondente a quello che si è visto in campo tra i due peggior attacchi del girone. Tutto si deciderà all'ex Robbiano

Per la prima delle due sfide senza appello, mister Massimo Gardano recuperati diversi giocatori si affida all'undici più ipotizzabile anche se con qualche sorpresa: in difesa torna De Marino, con Clemente e Sbraga (Marchetti parte della panchina); a centrocampo oltre a Rutigliano ci sono Schenetti, Iotti (anche per lui un rientro full time dopo gli acciacchi di fine regular season) con Iezzi e Carosso; non c'è Pino quasi sempre nell'undici titolare con Banchini. In attacco il duo Comi-Romairone. Debutto del Var in serie C. 2' avvio sprint: Iezzi sventa la minaccia nella sua area anticipando Beretta (uno dei tanti ex), sul capovolgimento di fronte Carosso per Comi, colpo di testa sul fondo. Pro Vercelli più propositiva: due angoli in pochi minuti. 8' Bianchi vicini al vantaggio: punizione dall'out sinistro Schenetti palla in area, tocca Romairone un difensore bustocco salva sulla linea. Comi (19') resta a terra dopo uno scontro, il bomber si rimette in piedi. Mezz'ora. Buon avvio dei vercellesi Pro Patria che prova a uscire, poche emozioni e tutte di marca bianca. Ci si avvia al termine della prima frazione con pochi sussulti. Negli spogliatoi senza recupero 0-0. Risultato giusto. Due gialli (Carosso e Schenetti) per la Pro. Var non pervenuto.

Ripresa: nessun cambio. 7' Franchi decisivo: Rocco controlla palla in area, si accentra e lascia partire una conclusione che l'estremo difensore bianco respinge. Primo acuto dei tigrotti. 11' Schenetti bella conclusione da fuori area: para Rovida ma l'arbitro vanifica tutto ravvisando un fallo in area. 14' Pro Patria ancora pericolosa: su assist di Beretta, Piran da buona posizione al limite dell'area calcia sul calcia sul fondo. Ammonito anche Rutigliano. Un'ora di gioco, bustocchi più aggressivi, Pro costretta a chiudersi, anche se con ordine. Primi cambi per la Pro Patria (dentro l'ex Renault e Citterio). Crampi per Rutigliano sostituito da Emmanuello. 31': palla nell'area bianca Comi un po' scoordinato respinge: i bustocchi chiedono in il rigore: nulla anche dopo il controllo al Var (prima piede poi eventualmente impatto con il braccio). Ora la Pro Patria preme. Ma i bianchi in contropiede si fanno vedere: Rovida anticipa Comi. 37': Pro Patria in vantaggio: cross di Piran dalla sinistra, Ferri di testa sul secondo palo di testa batte Franchi: gol simile per dinamica all'1-2 di Citterio al Piola. 1-0 per i tigrotti. Ribolle lo Speroni. Doppio cambio nella Pro: dentro Coppola e Serpe. Bianchi che stanno pagando, ma non è la prima volta in stagione, non aver sfruttato in termini di occasioni e conclusioni una supremazia che nel primo tempo è parsa evidente. Pro Patria ancora pericolosa: testa di Terrani alto. 5' di recupero. Pro Patria vicina al raddoppio. Ma dopo 5' finisce 1-0. Decide Ferri. Ora la Pro è chiamata all'impresa: vincere al Piola cosa che non accade dal 3 marzo nel derby con il Novara.

PRO PATRIA (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Alcibiade, Coccolo; Piran, Ferri, Mallamo (41' st Mehic), Barlocco (24' st Renault); Pitou (41' st Terrani), Rocco (27 st' Citterio); Beretta.

In panchina: Pratelli, Bongini, Reggiori, Curatolo, Palazzi, Nicco, Miculi, Cavalli, Vaglica.

All. Caniato.



PRO VERCELLI (3-5-2): Franchi; Clemente, Sbraga, De Marino (43' st Serpe); Iezzi, Rutigliano (30' st Emmanuello), Schenetti, Iotti, Carosso; Romairone(43' st Coppola), Comi.

In panchina: Rizzo, Lancellotti, Cirillo, Marchetti, Siafa, Burruano, Contaldo, Pino, Antolini.

All. Gardano

ARBITRO: Lovison di Padova



RETI: st 37' Ferri