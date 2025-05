"Una vita tra le mani”: dal concerto al Civico 1500 euro per il centro antiviolenza Eos

Un contributo di 1.500 euro per il centro antiviolenza Eos. I fondi, ricavati dallo spettacolo benefico “Ti presento Mimì”, che si è tenuto l’8 marzo al Teatro Civico nell'ambito della campagna "Una vita tra le Mani", sono stati consegnati nel pomeriggio di giovedì 8 maggio nel corso di una conferenza stampa ospitata in Comune. Lo spettacolo, che ha visto l'esibizione di Jenny Rospo, ha aperto la serie di eventi annuali di raccolta fondi.

Aprendo l'incontro, il vicesindaco Domenico Sabatino, sottolinea come «l’Amministrazione sia sempre vicina alle associazioni, in diversi modi, in questo caso abbiamo patrocinato l’evento perché una bella iniziativa, con un nobile scopo».

«Grazie per l’impegno profuso da queste associazioni che lavorano a sostegno di chi ha bisogno, in particolare grazie ad Aido, che ha donato parte del ricavato ad Eos, andranno alle donne che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, un fenomeno che oggi interessa anche le adolescenti - aggiunge l'assessore alle Politiche Sociali, Valeria Simonetta - oggi siamo felici per questa donazione, che sarà di grande aiuto».

A ringraziare anche Alessandra Pitaro, dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune: «Questi soldi servono a supportare le donne che, nel momento dell'emergenza, si rivolgono al Centro Antiviolenza Vercellese Eos, un aiuto concreto di cui siamo grati».

Presenti i responsabili delle associazioni: Carlo Manzato presidente dell’Associazione Una vita tra le Mani e Marcello Casalino, presidente di AIDO Vercelli.