Si ribalta e si incendia dopo l'incidente

Incidente, intorno alle 13,30 di giovedì 8 maggio sulla A4, poco dopo il casello di Borgo d'Ale, in direzione Torino. Una vettura, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, si è ribaltata e incendiata. Per i soccorsi sono state mobilitate una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una volontaria di Santhià: all'arrivo, l'occupante era già fuori dall'abitacolo e affidato alle cure dei sanitari che lo hanno poi trasporto al Pronto Soccorso.

Il personale si è occupato della completa estinzione del mezzo e dealla messa in sicurezza dell' area interessata mentre gli agenti della Polizia Stradale e il persona della Viabilità Autostradale si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità.