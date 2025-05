Quarona, ritrovato il corpo del 35enne disperso nel fiume

Si sono concluse nella mattina di giovedì 8 maggio, intorno alle 11, le ricerche dell'uomo disperso da giorni a Quarona nella zona del ponte di Doccio.

Il cadavere di Singh Baljeet, 35enne padre di famiglia di origine indiana, è stato avvistato a poche centinaria di metri dal ponte di Doccio, dove era stato ritrovato il portafoglio dell'uomo. Il corpo esanime era nell'alveo del fiume Sesia, dove è stato raggiunto e portato a riva dalla squadra di Soccorritori Fluviali Alluvionali dei Vigili del Fuoco.

Per giorni i quaronesi avevano seguito con appensione, anche se senza speranze di vedere un esito positivo, la vicenda dell'uomo. «Che possa ora riposare in pace», ha scritto sui social il sindaco del paese, Francesco Pietrasanta che per primo aveva espresso dolore per l'accaduto.