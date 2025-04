Promozione: Trino ai play-off, ma la verra sorpresa è la Virtus Vercelli

Promozione

La Virtus Vercelli conquista un brillante settimo posto battendo il Gattinara (3-0, reti di Baghdadi, Tinaglia e Rognone) risultando la sorpresa della stagione per quanto riguarda il girone A. Salvezza anche per gli Orizzonti C.A. vittoriosi nello scontro con il Feriolo (1-0 gol di Bonadonna). Nel girone D il Trino, con il pareggio 1-1 (Mercandino) con la Gaviese accede ai play-off validi per la promozione in Eccellenza. Promossa in Eccellenza l’Alessandria che approfitta del passo falso del Casale con il fanalino di coda PSG (2-1).

Prossimo turno: Virtus Vercelli – Ceversama, Dufour Varallo – Orizzonti C.A., Trino – Gassino

1^ Categoria

Ultima giornata di campionato e verdetti emessi, tutto sommato senza grosse sorprese. Solo il Santhià ha qualche rimpianto non avendo sfruttato il turno casalingo con il Banchette Colleretto (0-0). Il pareggio costringe l’undici di Razzano ai play-out, questa volta (3^ volta consecutiva) con le Torri Biellesi ma con il vantaggio del fattore campo. In pratica stessa situazione per il Cigliano che nonostante il rotondo successo con la Pro Palazzolo (1-4, reti di Carena, Patrono doppietta e Germano) deve affrontare i play-out. Al Bassanino i giallorossi se la vedranno con la Valdilana Biogliese (sconfitta in casa dal Valle Elvo 1-2). Il Livorno/Bianzè si impone con le Torri Biellesi (1-3, gol di Akponine doppietta e Urena), ma non riesce a disputare i play-off per il distacco dalla 1^ classificata superiore ai 7 punti. Saluto d’addio alla 1^ Categoria per la Crescentinese. I granata vincono con il Valle Cervo (1-2, Ali, Molitierno) ma restano all’ultimo posto.

Classifica: La Vischese 65, Banchette/Colleretto 59, Valle Elvo 56, Gaglianico 52, Livorno/Bianzè 50, Ponderano 49, Trecate 43, Valle Cervo Andorno 41, Pro Palazzolo 35, Junior Torrazza 34, Borgolavezzaro, Santhià 32, Cigliano 31, Valdilana Biogliese 29, Torri Biellesi 27, Crescentinese 24.