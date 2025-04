Granfondo del Penice: spettacolo nella terza prova di Coppa Piemonte. Vittorie per Matteo Raimondi ed Elisa Leardini

Una domenica di grande ciclismo tra le montagne dell’Oltrepò Pavese, teatro della terza prova del circuito Coppa Piemonte Drali. La Granfondo del Penice NiniCar, promossa dall’ASD Sant’Angelo Edilferramenta e dal presidente Vittorio Ferrante, ha saputo coniugare la valorizzazione del territorio a un evento sportivo di alto livello.

Percorso e accoglienza

Il tracciato, disegnato nel cuore dell’Appennino, ha messo alla prova i partecipanti con 103 chilometri di lunghezza e 2000 metri di dislivello.

Accoglienza impeccabile nella suggestiva Varzi, celebre per il suo salame e il centro storico di pregio, che ha conquistato atleti e accompagnatori. Logistica, iscrizioni, consegna chip e pasta party si sono svolti all’interno del Palazzetto dello Sport, adiacente alla partenza.

Molto apprezzato anche il pacco gara enogastronomico, composto da una bottiglia di bianco "Costa Solara", un barattolo di olive nere in salamoia Prima Voglia, un integratore Named liquido e una bottiglia di olio extravergine di oliva.

La gara: selezione già sul Passo del Brallo

Nonostante il Nord-Ovest fosse sotto la pioggia, il tempo ha graziato i corridori, partiti alle 9 da Varzi.

La corsa si è subito infiammata lungo la salita verso il Passo del Brallo, dove il ritmo sostenuto ha selezionato una ventina di atleti.

Sul falsopiano verso il Passo del Penice il gruppo si è ulteriormente assottigliato, lasciando spazio a pochi corridori di testa.

In discesa, verso Bobbio e il bivio di Campore Ceci (dove era posizionato il rilevamento cronometrico), il drappello guidato da Matteo Raimondi, Luca Chiesa e Francesco Vai ha preso il comando.

Il forcing decisivo ha spezzato definitivamente la corsa: al secondo passaggio sul Penice, il gruppo di testa aveva già un ampio vantaggio.

La breve ma intensa salita di Le Moline e il tratto vallonato verso la Val di Nizza hanno ulteriormente scremato gli inseguitori.

Il lungo rettilineo d’arrivo a Varzi ha visto i migliori contendersi la vittoria in uno sprint serrato.

I risultati assoluti

A trionfare è stato Matteo Raimondi (Om.CC), che ha chiuso in 2h51’36”, davanti a Luca Chiesa (Piacenza Cycling Team) con lo stesso tempo, e Marco Rinaldi (Pisanella Multisport ASD), terzo in 2h52’47”.

Tra le donne, dominio di Elisa Leardini (MG.K VIS-OLMO-PROMOTECH), che ha fermato il cronometro a 3h18’52”. Secondo posto per Olga Cappiello (Santini Squadra Corse) in 3h22’04”, terza Sabrina De Marchi (ASD Rodman Team) in 3h26’51”.

Coppa Piemonte: le maglie di leader dopo tre prove

Le maglie di leader di categoria, dopo la Granfondo del Penice, sono assegnate a:

F1: Cinzia Fantino

F2: Camilla Puricelli

F3: Sabrina De Marchi

F4: Olga Cappiello

GEN1: Matteo Bertani

GEN2: Angelo Quarena

JU: Francesco Vai

SEN1: Luca Sacchetti

SEN2: Stefano Vacca

SGA: Massimo Grappeja

SGB: Guido Mello Rella

VET1: Alberto Roggero

VET2: Fabrizio Pasolini

Classifica per società

Netta affermazione dell'ASD Rodman Team, che consolida il primato nella classifica a squadre della Coppa Piemonte:

Rodman Team

Pedale Godiaschese

ASD Myg Cycling Team

ASD Programma Auto

ASD Orsi Bike

Team Asnaghi Cucine

ASD Swatt Club

ASD Avis Pavia e C.

Team Garda Matergia

Santini Squadra Corse

Pasta party e premiazioni

Il pasta party e le premiazioni si sono svolti nel palazzetto dello sport, con un menù completo: pasta con due tipi di condimento, verdure, bistecca, dolce e acqua.

Premiazioni molto partecipate, con premi consistenti in cesti alimentari, vino locale e prodotti tecnici.

Prossima tappa

Il prossimo appuntamento della Coppa Piemonte sarà la Granfondo Città di Tortona, in programma il 22 giugno 2025 a Tortona (AL).

Tutte le classifiche complete sono disponibili su endu.net.

Maggiori informazioni su: www.circuitocoppapiemonte.it.