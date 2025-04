Strade provinciali: il calendario delle riaperture

Aggiornamenti sulla viabilità lungo le strade provinciali. Una nota della Provincia comunica che restano al momento interdetti il ponte sul Cervo sulla SP.594, tra Quinto e Oldenico, e il ponte sull’Elvo a Quinto sulla SP.230: apriranno alle 15 terminate le operazioni di pulizia del materiale legnoso accumulato contro le pile e dopo un'ispezione finale.

Restano chiuse la SP.32 Trino-Camino per la presenza di acqua su strada causata dall’esondazione del reticolo idrografico minore; la SP.6 per danneggiamento di un pilone del ponte sul torrente Elvo in territorio di Casanova Elvo; la SP.53 è chiusa nel tratto tra il ponte del Canale Cavour e l’abitato di Casanova Elvo.

A Vercelli resta chiuso anche il ponte sul Sesia di corso Matteotti, per l'abbondante presenza legnosa che ostruisce completamente tre campate della struttura e in parte le restanti. I collegamenti con Borgo Vercelli sono garantiti dal ponte sulla Tangenziale.

La SP.299 verrà riaperta come le altre strade della Valsesia a partire dalle 12 sino a Campertogno. Dalle ore 20, dopo intervento di messa in sicurezza frana, sarà percorribile a senso unico alternato sino ad Alagna. Dalle 12 è prevista la riapertura anche di tutte le altre strade provinciali chiuse al traffico.