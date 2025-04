Pro Vercelli-Pro Patria 2-2 Pareggio con brividi

Pro Vercelli-Pro Patria 2-2

Pitou (PP) al 67'; Comi (PV) al 78'; Citterio (PP) al 75'; Schenetti (PV) su rigore al 93'









Primo tempo

Corner per gli ospiti, esce a vuoto Franchi, primo brivido.

Ammonito Somma della Pro Patria.

Bell'imucata di Schenetti per Coppola, anticipato dalla difesta ospite.

Carosso, tiro sparacchiato alto, al 23'.

Altro brivido dalle parti di Franchi: rimessa laterale degli ospiti, Schenetti non ci arriuva di testa, l'ex Beretta non ci arriva per un soffio.

Ammonito Pino.

Equlibrio in campo. E tensione.

Punizione dalla destra di Schenetti, ben calibrata, per la testa i Comi, palla fuori.

Siamo al 40': vince la paura di perdere da parte delle due squadre.

Fine del primo tempo. Senza sussulti.





Secondo tempo

Tiro di Rutigliano (dopo una bella serprentina) che è quasi un passaggio per il portiere Rovida.

63': esce Pino, dentro Contaldo.

Rutigliano, assist per Schenetti, tiro angolato, bella parata di Rovida.

Risponde la Pro Patria con Toci che, in mischia, spara in porta: neutralizza Franchi.

Minuto 68, passa la Pro Patria.

Fallo su Beretta, punizione del marsigliese Pitou, esecuzione perfetta, gelo al Piola. Pro Patria in vantaggio.

Banchini passa alle tre punte: dentro Siafa e Romairone, fuori Rutigliano e Coppola.

Mancano 19 minuti più recupero.

Angolo di Schenetti, testa di Comi, bella elevazione ma la palla va alta.

Minuto 78, la Pro pareggia. Cross perfetto di Iezzi per la testa di Comi che segna il suo sedicesimo gol. 1 a 1.

Minuto 84'. Pro Patria di nuovo in vantaggio: punizione per gli ospiti, palla da Pitou a Ferri, cross per Cavalli, Citterio si avventa sulla sfera e insacca. Pro Vercelli 1 Pro Patria 2.

Cinque di recupero.

Botta di Schenetti, palla deviata in corner.

Sul corner, fallo di mano di Coccolo, rigore.

Batte Schenetti, con freddezza: 2 a 2 al minuto 93.

2 a 2. Un punto di speranza.



Formazioni

Pro Vercelli: Franchi; Clemente, Sbraga (Marchetti), Anton; Iezzi, Pino (Contaldo 63'), Schenetti, Rutigliano (Romairone 71'), Carosso; Coppola (Siafa 71'), Comi. A disposizione: Rizzo, Marchetti, Romairone, Condello, Serpe, Contaldo, Siafa, Niang, Antolini, Cirillo, La Rosa, Burruano, Benacquista, Zarrouki, Gaglioti. Allenatore Banchini

Pro Patria: Rovida; Bashi, Cavalli, Coccolo; Somma, Mallamo (Nicco 75'), Ferri, Barlocco; Terrani (Pitou 55'), Beretta; Toci (Citterio 75'). A disposizione: Pratelli, Reggiori, Curatolo, Palazzi, Nicco, Pitou, Citterio, Piran, Renault, Vaglica, Rocco. Allenatori: Massimiliano Caniato – Massimo Sala





Arbitro: Valerio Vogliacco, sezione di Bari

Ammoniti: Somma della Pro Patria; Pino della Pro Vercelli.