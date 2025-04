Vercellae Hospitales entra nel vivo: corteo storico, visite guidate e concerto dei Lou Dalfin

Inizia con ottimi numeri la seconda edizione di Vercellae Hospitales, la rievocazione medievale che animerà il fine settimana vercellese. Venerdì pomeriggio più di 200 persone hanno visitato la mostra “Armati di carte”, allestita in Arca e inaugurata alle ore 17 dal sindaco, Roberto Scheda e oltre 2.000, invece, hanno affollato piazza Antico Ospedale, dove sono stati allestiti gli stand dello street food e c’è stato il concerto gratuito dei Bardomagno.

Oggi, sabato 12 aprile, la manifestazione entra nel vivo. Dalle 10 sono visitabili la mostra in Arca e il museo della Farmacia Picciòla, alle 11, in San Marco, spazio alla presentazione, da parte della Società Storica degli atti del convegno 2023 per gli 800 anni dell’ospedale di Sant’Andrea. Alle 15 è in programma l’inizio del corteo storico da tre punti della città (parco Kennedy con nobili e cavalieri; piazza Tizzoni con sbandieratori e musici; piazza d’Angennes con sbandieratori, figuranti e musici) che convergerà in piazza Cavour. Da qui, poi, gli oltre 600 figuranti raggiungeranno la basilica di Sant’Andrea per l’inaugurazione del campo. Alle 17 lo spettacolo equestre in parco Kennedy mentre alle 21 concerto gratuito dei Lou Dalfin.

Durante tutta la giornata, si possono effettuare visite guidate alla scoperta dei luoghi più affascinanti di Vercelli legati al medioevo; visita alla mostra dedicata ai reperti rinvenuti durante gli scavi dell’antico ospedale Sant’Andrea dal titolo “Polli, carni fresche, mandorle, vino” al museo archeologico Civico; visite ai musei della città che rimarranno aperti in orario straordinario: dalle 14 salita alla Torre dell'Angelo e al campanile di Sant'Andrea e apertura della Galleria dei Benefattori.