Vercellae Hospitales, al via la tre giorni medioevale: programma e limitazioni al traffico

Viene inaugurata alle 17 davanti ad Arca, l’ex chiesa di San Marco la seconda edizione di Vercellae Hospitales: tre giorni nel segno della rievocazione storica, della cultura, del Medioevo voluta dal Comune e organizzata in collaborazione con prestigiosi partner. In Arca apre la mostra “Armati di carte", che presenta preziosi materiali provenienti dagli archivi storici presenti nella città di Vercelli mentre San Marco ospita la mostra del libro antico e Medioevale organizzata con il Salone del Libro di Torino e la Fiera del Libro di Saluzzo. Alle 18,30la presentazione del libro “La Sposa Normanna” e, alle 19.30, in Seminario, la cena medievale che è andata sold out in pochi giorni. Nell'area dell'Antico Ospedale street food e, alle 21, concerto dei Bardomagno. È il progetto musicale di Feudalesimo e Libertà con l’obiettivo di riunire le menti più brillanti della musica e della cultura goliardica, guidate dal prode Abdul “Il Bardo”, storico chitarrista dei Nanowar Of Steel. Feudalesimo e Libertà, pagina nata su Facebook nel 2012, conta oggi oltre 650.000 followers tra appassionati di storia, videogames e fumetto. È la più grande community sul Medioevo in Italia.

Durante i giorni della manifestazione ci saranno oltre 600 figuranti, 95 artisti, macchine da guerra, convegni, street food e due concerti gratis.

Sabato 12 aprile, dalle 14.30, ci sarà il grande corteo storico. Tre i punti di partenza: piazza Tizzoni, piazza D’Angennes e parco Kennedy. Prima dell’avvio, in piazza Tizzoni e piazza D’Angennes, imperdibile spettacolo di sbandieratori. I cortei, dopo aver sfilato lungo le strade della Vercelli medievale, convergeranno in piazza Cavour per poi arrivare fino alla basilica di Sant’Andrea. Alle 17 in parco Kennedy spettacolo equestre. Fin dalla mattina, in San Marco, presentazioni di libri, laboratori didattici tra ludoteca e spazi comunali, e apertura del Museo della Farmacia Picciòla, in via Galileo Ferraris. Dalle 14 alle 18 possibilità di salire sulla Torre dell'Angelo, sul campanile di Sant'Andrea e di visitare la Galleria dei Benefattori. In serata, nella piazza Antico Ospedale, concerto dei Lou Dalfin (ore 21). Al Museo Borgogna, apertura serale, alle 21, con visita a tema.

Domenica 13 aprile, alle ore 10, santa messa nella basilica di Sant’Andrea con corale gregoriana. Rievocazioni e apertura dei monumenti con i medesimi orari di venerdì. Alle ore 16, in parco Kennedy, simulazione della battaglia campale.

Durante i tre giorni della rievocazione storica ci saranno visite guidate, musei aperti e possibilità di salire sulle torri grazie alle collaborazioni con il FAI. (per i dettagli del programma CLICCA QUI )

LE LIMITAZIONI AL TRAFFICO

Venerdì 11 aprile

Divieto di circolazione: dalle 16.45 al termine dell’inaugurazione in via Galileo Ferraris (fra piazza Cavour e via Dante), in via Balbo (fra via Laviny e via Galileo Ferraris)

Sabato 12 aprile

Divieto di sosta con rimozione forzata: dalle ore 9 sino a domenica sera (intorno alle 21) in viale Locarni, in corso De Gasperi sul viale alberato; dalle ore 13 sino alle ore 20 in via Galileo Ferraris; dalle ore 14 alle ore 15.30 in via Verdi, piazza d’Angennes (lato entrata Museo del Duomo), piazza Tizzoni, via Borgogna, via Gioberti (tra piazza San Francesco e piazza Cavour).

Divieto di sosta con rimozione forzata e circolazione: dalle ore 9 sino a domenica sera (intorno alle 21) in via Brighinzio (l’acciottolato retro basilica di Sant’Andrea) e via Guala Biccheri (tra via Brighinzio e via Galileo Ferraris).

Divieto di circolazione: dalle ore 14 alle 20 in via Galileo Ferraris, corso De Gasperi, via Simone di Collobiano (tratto fra via Sant’Antonio e via Galileo Ferraris), via Balbo (fra via Laviny e via Galileo Ferraris). In funzione di questi divieti, sempre fra le ore 14 e le 20, viene invertito il senso di marcia di via Sant’Antonio e di via Monte di Pietà nel tratto compreso fra via Sant’Antonio e via Dante.

Domenica 13 aprile

Divieto di sosta con rimozione forzata: dalle ore 13 sino alle ore 20 in via Galileo Ferraris

Divieto di circolazione: dalle ore 14 alle 20 in via Galileo Ferraris, corso De Gasperi, via Simone di Collobiano (tratto fra via Sant’Antonio e via Galileo Ferraris), via Balbo (fra via Laviny e via Galileo Ferraris). In funzione di questi divieti, sempre fra le ore 14 e le 20, viene invertito il senso di marcia di via Sant’Antonio e di via Monte di Pietà nel tratto compreso fra via Sant’Antonio e via Dante.

Sia sabato che domenica, dalle ore 20 alle ore 24, ci sarà il divieto di circolazione, in via Monte Pietà e in via Verdi (fra via Feliciano di Gattinara e via Monte di Pietà) per i concerti di Claudio Baglioni al teatro Civico.

Parcheggi - 500 gratis vicino alla manifestazione

Domenica 13, in occasione della rievocazione medievale (e non solo), i cittadini potranno usufruire gratuitamente del piazzale dell’autostazione dei pullman in corso Gastaldi. L’Amministrazione ricorda che, vicini al centro storico, ci sono le aree di corso Fiume, via Birago, via Trento. Domenica apertura eccezionale anche della nuova area della palestra Mazzini e di piazza Alciati.

Tutti questi stalli - circa 500 - saranno gratuiti.