Pagelle dalla Pro che ha pareggiato col Trento

Franchi: Gara d'assoluto riposo, svolge solo (e bene) l'ordinaria amministrazione 6

Clemente: In difesa non concede nulla agli attaccanti del Trento, Accornero soprattutto, un cliente non facile; ottimo in fase d'impostazione: da lui partono gli assist delle palle gol più importanti confezionate dalla Pro: 7

Marchetti: Soffre un po', ma contro gli avanti del Trento ci può stare; anche se riesce sempre a gestire con personalità, la situazione: 6

De Marino: In dubbio fino all'ultimo, Banchini lo manda in campo. E la scelta si rivela vincente. Un'ottima prestazione per sicurezza e carattere: 6.5

Pino: Prova ordinata, sempre a presidiare e difendere la fascia: 6

Vigiani: Il mister lo ritiene prezioso per il gioco della Pro. L'infortunio è ormai un ricordo. Prestazione di sostanza, si costruisce la prima palla gol dopo 3' ed è sempre nel cuore dell'azione. Inevitabile un leggero calo nel finale: 6.5 (43' st Niang: per lui solo 7': sv)

Emmanuello: Non preciso come al solito. Altra "drammaticamente" oltre la traversa la più clamorosa occasione per sbloccare il risultato: 5.5

Rutigliano: E' la sorpresa di Banchini: qualche spunto, un'occasione che avrebbe potuto sfruttare meglio; poi il cambio dopo 45': 5.5 (1' st Schenetti: Tenta un paio di conclusioni dalla distanza che dimostrano la sua voglia d'incidere nel match. Recuperato fisicamente potrebbe tornare utile nella volata salvezza: 6)

Iezzi: Non la sua miglior prestazione; spesso fuori dal gioco cerca di salvarsi con l'impegno: 5.5

Coppola: Rispetto alla prima parte del torneo è cresciuto; fa sportellate con i difensori avversari e ci mette la gamba; ora deve solo farsi trovare più presente in zona gol: 6 (20' st Siafa: cerca di procurarsi qualche occasione; ma è difficile in una fase in cui il match è incanalato sullo 0-0 e poche opportunità per mettersi il luce: 6)

Comi: Ci prova come sempre in tutte le maniere, ma il gol non arriva. Nel tentativo di arrivare su un pallone vagante s'infortuna ed è costretto a chiedere il cambio. Obiettivo recuperarlo per Arzignano: 6.5 (35' st Romairone: fa il suo, non lasciandosi intimorire dai difensori trentini 6).





Allenatore: Banchini: Ha preparato bene la partita, come aveva anticipato: il Trento, quarta forza del torneo è costretto a una gara di puro contenimento. Riassestata la difesa, ora dovrà lavorare sull'attacco 6+.