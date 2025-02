Clodiense-Pro Vercelli 2-0 (notte fonda)

Clodiense-Pro Vercelli 2-0

Sinn (C) al 15', Zigoni (C) al 44'.

Primo tempo

Già due pestoni sulle caviglia di Vigiani, ammonito Sinn.

Pressione dei padroni di casa.

Clodiense in vantaggio: gran traversa di Zigoni, il primoi che si avventa sulla sfera è Sinn che insacca, Clodiense in vantaggio al 15'.

Sinani si presenta solo davanti a Franchi, ma il portiere vercellese si oppone, e blocca, al 26'.

Cross di Pino, servito da Iotti, per la testa di Comi: il colpo di testa è perfetto, ma Gasparini si supera e toglie la palla dal sette. Miracolo del portiere, ex Pro Vercelli (come ex è, oltre a Zigoni, Marco Firenze, che Tedino ha “parcheggiato” in panchina).

Pino, tiro su fondo.

Gran botta di Sinani, parata stupenda di Franchi, al 34'.

Ammonito Iezzi.

Spintarella di Pino a Zigoni, l'arbitro, benevolmente, concede il penalty.

Zigoni trafigge Franchi, Clodiense 2 Pro Vercelli 0, al 44'. Notte fonda per i Bianchi.

Secondo tempo

Escono Coppola e Iezzi, dentro Romairone e Siafa.

Pro a tre punte.

Cross di Romairone, rovesciata di Comi, palla fuori.

Da Romairone a Iotti, sinistro, palla alta, al 56'.

Esce Pino, dentro Antolini, al 62.

Botta di Biondi, buona parata di Franchi.

Punizione di Iotti, potente ma alta di mezzo metro sulla traversa.

12 minuti più recupero... per fare due gol.

Imbucata di Comi per Romairone, ma Gasparini si getta tra i poiedi dell'attaccante e neutralizza.

Meno 6 più recupero. Ma la Pro davanti è sterile: basta bloccare Comie e per gli avversari il gioco è fatto

Dentro Rutigliano, esce De Marino.

Meno 3.

5 di recupero.

Scapin vicino al gol...

Cross di Iotti, testa di Gasparini, blocca a terra Gasparini.

È finita. Male.

Formazioni

Clodiense: Gasparini; Lattanzio, Munaretto, Salvi, Sinn; Mora (Vukusic al 74'), Serena, Cester, Biondi; Sinani (Martignago al 59'), Zigoni (Scapin all'86'). A disposizione: Pezzolato, Kostadinov, Firenze, Manfredonia, Orfei, Scapin, Tavcar, Martignago, Vukusic, Chiwisa, Regonesi. All. Tedino.

Pro Vercelli: Franchi; Clemente, Marchetti, De Marino (Rutigliano all'85'); Pino (Antolini al 62'), Vigiani, Emmanuello, Iotti, Iezzi (Romairone dal 46'); Coppola (Siafa dal 46'), Comi. A disposizione: Rizzo, Cirillo, Siafa, Romairone, Rutigliano, La Rosa, Condello, Antolini, Carosso, Niang. All. Banchini.

Arbitra Andrea Zozzi, sezione di Firenze

Ammoniti: Sinn, Sinani, Munaretto della Clodiense; Iezzi della Pro Vercelli.