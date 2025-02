Una nota dell'Amministratore Delegato Francesco Celiento relativo alle notizie uscite nella notte.

Ritengo doveroso intervenire in merito ai recenti articoli di stampa che vedono il club al centro di presunte trattative di vendita, condite da notizie al limite della diffamazione, fatte trapelare ad arte da chi evidentemente ha interesse affinché il club venga svenduto ad affaristi di turno, e loro sostenitori a vario titolo interessati, che non si fanno scrupoli nel manipolare e suggestionare la piazza con presunte offerte milionarie farlocche, mai formalizzate ufficialmente alla Proprietà. Siamo sempre disponibili a parlare con qualsiasi investitore interessato, ma solo se su basi serie, concrete e professionali e non ci facciamo di certo condizionare da strategie di accerchiamento e da disinformazione folkloristica che trova sponda anche in qualche "giornalaio" malleabile che si presta a queste strumentalizzazioni di bassa lega.

Tengo a precisare anche che sono del tutto infondate le ipotesi di qualsivoglia inadempienza rispetto ai prossimi impegni federali, che saranno regolarmente onorati come sempre fatto sotto la gestione del Presidente Pinciroli.

Il club oggi è sano e sostenibile e presenta i conti in ordine, frutto di uno sforzo manageriale e del sostegno finanziario della proprietà profuso incessantemente negli ultimi tre anni per risolvere le innumerevoli problematiche, soprattutto extracalcistiche, ereditate da passate gestioni che hanno lasciato scorie e appesantimenti che probabilmente avrebbero messo in ginocchio già da tempo qualsiasi società di queste dimensioni. A questo si aggiungano il clima di assoluto distacco della comunità locale, tutt’altro che propositiva e orientata ad agevolare il club cittadino, taluni procuratori e operatori di mercato che cercano di condizionare le scelte societarie per indirizzarle verso quelle meglio rispondenti ai propri tornaconti, e un manipolo di pseudo- opinionisti da tastiera che da tempo alimenta becera disinformazione sui social.

Pur in quadro così complesso quest’anno si è riusciti a perseguire un percorso calcistico molto valido, con uno staff tecnico-sportivo di prim’ordine (allenatore e DS in primis) capace di rivitalizzare la squadra che, seppur ancora in posizione di classifica diversa da quella che ci saremmo aspettati a inizio campionato, sta fornendo dimostrazione di grande vitalità e compattezza. Nonostante l’ultima sconfitta a Lecco, condizionata da un terreno di gioco impraticabile e da un arbitraggio a dir poco discutibile, siamo in un periodo positivo, con un tabellino di marcia che ci vede protagonisti con una buona media punti grazie all’ottimo lavoro del nostro allenatore Banchini, con una rosa di calciatori che offre soluzioni di gioco e alternative valide in tutti i reparti, favorite dal sapiente lavoro del nostro Direttore Sportivo Musumeci, che ha saputo correggere in corsa anche gli errori e le emergenze che normalmente si verificano nel corso di una stagione, riuscendo ad amalgamare una squadra basata su una ossatura di calciatori esperti e di grandi qualità tecniche e umane che sono da esempio di dedizione per la crescita di quelli più giovani.

Stiamo valorizzando i nostri tanti giovani under di prospettiva, come pochi club in Italia e la recente cessione di Alessandro Louati (2003) nel mercato invernale ad un club di serie B che lotta per i play off, come anche le diverse cessioni di giovani fatte anche nei precedenti campionati, è una testimonianza concreta dell’apprezzamento degli operatori di settore nei confronti della Pro Vercelli e dell’ottimo lavoro del settore giovanile, un serbatoio di talenti sempre al centro dei nostri progetti e garanzia di prosperità per il futuro della Pro Vercelli.

Siamo fiduciosi per il prosieguo ma teniamo sempre i piedi per terra perché siamo consapevoli che il campionato è oramai in una fase cruciale e le insidie calcistiche sono dietro l’angolo.

Certo, siamo non poco amareggiati per il fatto di dover fronteggiare, in questa fase cruciale della stagione, anche questo accanimento mediatico in un momento che dovrebbe vedere oggi tutti quanti compatti e concentrati sul campionato. Mi auguro che d’ora in avanti si torni a stare vicino alla squadra e alla società che non merita certo essere maltrattata, ma di essere aiutata, poi a fine stagione si tireranno le somme e, liberi da pressioni e condizionamenti, si valuteranno serenamente le opzioni migliori per il futuro della Pro Vercelli