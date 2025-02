Banchini: «Contro la Triestina giocheremo con rabbia»

Riscattare subito il ko di Lecco. E' questo l'obiettivo della Pro Vercelli che sabato alle 15 ospiterà al Piola la Triestina. Mister Marco Banchini parla della sfida ai Rosso alabardati: "Anche se i valori della Triestina sono superiori all'attuale classifica e mancano ancora dieci partite, può configurarsi come uno scontro diretto in chiave salvezza. Noi siamo ancora arrabbiati per la sconfitta di Lecco, una gara nella quale avremmo meritato di più. Dobbiamo ripartire con la stessa determinazione di sempre e dimostrare che la sconfitta è stata frutto di episodi".

Obiettivo, dunque, dare continuità alle prestazioni: "Il rendimento e i risultati che abbiamo ottenuto sono un segnale di quanto siamo cresciuti. E' importante tornare subito a muovere la classifica per non incappare nuovamente in una spirale pericolosa che le sconfitte di fila possono portare".

Come si affronta un match come quello contro la Triestina? "Con lo stesso atteggiamento di sempre. Non dobbiamo pensare nemmeno per un momento che possano essere i giuliani a fare la partita. Siamo noi che dobbiamo dettare il gioco, come abbiamo fatto a Lecco fino all'infortunio che ha portato i lacuali al vantaggio. Abbiamo preparato bene l'incontro lavorando anche sul piano tecnico-tattico. E' dal match contro il Lumezzane che non affrontiamo una squadra con la "difesa a quattro" e questo potrà cambiare l'assetto ma non la mentalità".

Dal mercato anche a livello numerico la squadra è più"ricca"? "A Lecco per prima volta dopo diverse partite ho fatto cinque cambi. Questo vuol dire che, sebbene con ancora qualche assenza, l'organico sta tornando al completo e, soprattutto ho la fiducia di chi chiamo in campo, siamo al fischio d'inizio o a partita in corso. E questo è un segnale importante".