Seconda, importante vittoria dei Rices

Rices-Chivasso 79-69

Tabellino Rices.

Sow 30, Agoglia 5, D. Skilja 4, Conte 9, Argentieri 16, Campaci 12, Curino, Motta 3, Cattaneo, Bordone n.e., G. Skilja n.e

Coach, Antonio Galdi.

A metà del cammino del campionato (17 partite su 34), i Rices Vercelli ottengono la loro seconda vittoria, sconfiggendo il Chivasso al Palapiacco (con record negativo di spettatori) con il punteggio di 79-69.

Buona prestazione dal punto di vista caratteriale, perché i ragazzi di Galdi hanno lottato fino alla fine, tant'è che la vittoria è maturata solo nell'ultimo quarto, ma c'è comunque un neo, un grande neo: un numero impressionante di palle parse.

Buona prestazione di Conte, buona anche quella di Campaci (nella seconda parte della gara), ma soprattutto grande partita di Sow, autore di 30 punti e di un numero notevole di rimbalzi.

Primo quarto. I Rices partono male, sono contratti, il Chivasso termina in vantaggio di 4 (20 a 24).

Secondo quarto. Rimonta dei vercellesi che a -7 dal termine passano per la prima volta in vantaggio (28 a 26) e poi incrementano il punteggio. Si va al riposo con +7 (39-32).

Terzo quarto. Il Chivasso non ci sta e riprende i vercellesi: 54-57 (parziale di 15 a 25). La squadra sembra cotta, e invece così non è.

Ultimo decisivo quarto. Le squadre, nei primi minuti, giocano nel segno dell'equilibrio: + 1 per una, poi + 1 per l'altra. Poi la svolta. Altra rimonta dei vercellesi, che vanno a + 3 a -3 dal termine, e che nel finale giocano con più determinazione in attacco e limitano le palle perse e gli attacchi degli avversari: si chiude con il punteggio di 79-69. Vittoria meritata ma sudata.

Molto bene, dicevamo Sow. Argentieri ha fatto il suo. Da sottolineare la prova di Conte nella prima parte e di Campaci nel finale.

Qualche speranza che la squadra possa salvarsi c'è. Galdi, con un organico più debole rispetto all'anno scorso (l'assenza di Liberali pesa) e con giocatori fuori per infortunio (Volpe e Paulato) sta facendo il possibile e anche più.