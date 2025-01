Festa di Sant'Antonio Abate: benedizione del pane e degli animali

Nel calendario dei santi e beati il 17 gennaio si celebra la memoria liturgica di Sant'Antonio abate, uno dei quattro Padri della Chiesa d'Oriente che portano il titolo di "Grande", asceta del deserto e padre dei monaci.

Nell'occasione, anche quest'anno la Confraternita omonima, guidata dal priore Giulio Pretti, organizza nella chiesa concattedrale di Santa Maria Maggiore tre celebrazioni eucaristiche: alle 9, alle 11 e alle 17. La funzione delle 11, celebrata dal vicario generale monsignor Stefano Bedello, si svolgerà alla presenza delle autorità civile e del mondo del lavoro e con l’intervento del coro delle Scuole Cristiane di Vercelli.

La festa porta con sé due antiche tradizioni: la benedizione del pane, e la conseguente sua distribuzione ai fedeli in chiesa, e la benedizione dei piccoli animali domestici (in passato, nelle campagne, era uso benedire anche le stalle, oltre al fuoco e alle sementi). Il pane sarà benedetto all’inizio della prima messa, quella delle 9, e sarà poi distribuito al termine di ogni funzione e la benedizione degli animali sarà impartita al termine di tutte le celebrazioni della giornata.

«Come nel 2024, anche quest’anno – ricorda il priore della Confraternita, Giulio Pretti – la festa sarà ospitata nella chiesa concattedrale, più grande di quella dedicata al santo e sede della nostra confraternita e per questo più indicata ad accogliere i fedeli che, con i loro piccoli animali, sempre più numerosi partecipano alle tre funzioni giornaliere, soprattutto a quella solenne delle 11. E questo è un segnale di come i vercellesi amino le tradizioni e si sentano vicini a questa in modo particolare. Santa Maria Maggiore, come detto, non è la chiesa titolare della nostra confraternita, ma con la presenza del labaro ci sentiremo a casa».