Banchini: «Questi ragazzi hanno dimostrato di avere grande cuore»

«Questi ragazzi hanno dimostrato di vere grande cuore» è la prima frase di Mister Banchini, dopo la vittoria con la Giana.

Poi dice: «La salvezza passa attraverso il gioco, cosa che non era possibile sul campo della Giana. Comunque sugli esterni andiamo bene, perché le catene funzionano bene, adesso abbiamo cominciato a chiudere bene i cross. Il merito è dei ragazzi, col Lumezzane non siamo stati perfetti, oggi siamo stati attenti e concreti. Siamo cresciuti nel primo tutto. Un piccolo passettino, la strada è ancora lunga.Sabato abbiamo una partita in casa delicata».

Su Marchetti è sul gol subito

«A Marchetti ho affidato le chiavi del reparto... purtroppo nell'occasione del gol si è infortunato (lo era già, tant'è che in settimana non si è allenato). Spero di riaverlo prima possibile».