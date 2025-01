Lotteria Italia: biglietti vincenti a Borgosesia, Cigliano e Villarboit

L'estrazione della Lotteria Italia porta un premio da 100mila euro a Borgosesia. E' collegato al tagliando E 322777 venduto, appunto nella cittadina valsesiana.

A Cigliano e Villarboit, invece, sono stati venduti due tagliandi vincitori di un premio di quarta categoria, da 20mila euro. Il tagliando venduto a Cigliano reca il numero L 258958, quello di Villarboit ha il numero I 157977. I vincitori, riporta Agipronews, hanno sei mesi di tempo per ritirare il premio: va riscosso presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all'Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Numeri molto positivi in Piemonte per la Lotteria Italia. Secondo i dati ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione 2024, il totale tocca quota 538.380 biglietti, in aumento del 24,8% rispetto al 2023, scrive Agipronews. Dati che piazzano la regione al sesto posto in Italia per numero di tagliandi acquistati, preceduta solo da Lazio, Lombardia, Campania, Emilia-Romagna e Toscana.

Torino si conferma in testa come provincia con 302.710 biglietti venduti (+22,2% e oltre la metà del totale), seguita da Alessandria a 76mila (+28,8%). L'incremento più sostanzioso rispetto alla scorsa edizione si è verificato a Novara: + 41,4 %, corrispondente a 40.130 tagliandi staccati. In scia Cuneo a quota 39.510 (+23%), seguita da Asti a 30.940 (+25,2%) e Vercelli con 28.560 (+31,6%). Chiudono la provincia del Verbano-Cusio-Ossola a 11.570 (+19,9%) e Biella con 8.780 (+7,3%).

A livello nazionale venduti 8,66 milioni di biglietti, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi. Un dato, conclude Agipronews, che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.