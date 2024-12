Arona Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli 48-46

(Parziali: 8-9; 17-22; 32-39; 48-46)

Tabellino PFV: Bertelegni; Roggero n.e; Liberali n.e. Ansu 6; Buffa 13; Acciarino 6; Deangelis 9;

Gentilini 3; Bouchefra 9; Dockrill; Chillini. All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Brutto passo falso della PFV che è andata a perdere di misura per 48-46 sul campo dell’ultima in classifica Arona Basket, dopo una partita condotta in testa per tre quarti di gara.

La squadra di Davide Simone è apparsa piuttosto sottotono, ed ha trovato parecchie difficoltà a segnare, specie ad inizio gara (8-9 il primo quarto).. Nonostante questo, però, le vercellesi riuscivano ad allungare leggermente nel secondo periodo, in cui le ragazze riprendevano quota, ed a chiudere a metà avanti per 22-17.

Punteggio basso e vantaggio effimero, condizionato dai numerosi errori su ambo i fronti.

Nel terzo periodo la PFV era abile a mantenere le distanze, anche se le percentuali di tiro non lievitavano, e si portava sul 32-39 al 30’, con buone possibilità di condurre in porto la gara a proprio favore, visto l’andamento del match.

Ma nell’ultimo quarto l’attacco vercellese si bloccava improvvisamente (solo 7 punti all’attivo) mentre le aronesi prendevano coraggio e rimontavano con decisione, ritrovando una buona vena realizzativa che anche loro avevano prima smarrito.

Le padrone di casa prima raggiungevano le ospiti e poi, sullo slancio, le superavano, andando sino a +5 sul 46-41 dinanzi alle avversarie pressoché attonite, per poi rallentare consentendo alla PFV di tentare a sua volta la rimonta che, però, si fermava a -2.

La sconfitta subita rischia di rendere molto più difficile, se non compromettere, il raggiungimento di quel quarto posto nel girone di qualificazione, che ora diventa certamente meno alla portata.

C’è molto rammarico in casa vercellese per non aver saputo cogliere questa occasione propizia ed aver vanificato in parte tutti gli sforzi finora fatti per raggiungere quell’obiettivo.

La prossima gara di domenica 12 gennaio 2025 alle 18,00 al Palapiacco contro Derthona Basket, dopo la pausa natalizia, appare decisamente proibitiva, per cui le vercellesi si dovranno fortemente concentrare sulla trasferta di Biella e sull’ultima gara casalinga contro Nole: vincere sarà d’obbligo, altrimenti la salvezza dovrà passare dai play out.