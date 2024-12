Renate-Pro Vercelli 1-0 (Buona prova della squadra di Banchini)

Un gol in entrata condanna la Pro Vercelli, sconfitta 1-0 al Meda dal Renate. Risultato bugiardo per i bianchi che, soprattutto nella ripresa hanno creato almeno quattro nitide occasioni per il pareggio, sventate da un ottimo Nobile, il migliore in campo per distacco dei neroazzurri. La Pro ha confermato la crescita iniziata dalla gestione Bancheri. Purtroppo Comi e compagni hanno pagato la disattenzione difensiva dopo 3' (e le parate di Nobile) che ha permesso ai lombardi di sbloccare il risultato e gestire il prezioso vantaggio.

Il Renate cerca punti per avvicinarsi ai playoff; la Pro per "girare" fuori dalla zona playoff. Senza Clemente squalificato, Iezzi e gli altri infortunati da più tempo, mister Banchini ripropone Sbraga in difesa con Marchetti e De Marino; a centrocampo spazio sin al 1' di Serpe; in attacco la coppia Comi-Coppola. Renate senza l'ex Auriletto. Inizio con qualche scintilla tra i giocatori a conferma di quanto il match sia sentito dalle due formazioni.

3' Il Renate la sblocca subito: lancio di Riviera a centro area per Plescia che coglie impreparata la difesa della Pro: controlla palla all'altezza del dischetto, supera con una finta Rizzo e mette in rete: 1-0. 7' La Pro ci prova con una punizione dal limite: respinge la difesa neroazzurra. 11' Ammonito Pellizzari (fallo su Coppola). Punizione dai 25 metri: Emmanuello sulla barriera. Andato il primo quarto d'ora: Renate in vantaggio Pro che cerca di organizzare una reazione. 27' primo angolo per la Pro : cross insidioso con il Renate che sfiora l'autogol. Altro corner: Emmanuello in area: mischia che Comi prova a risolvere, ma la retroguardia del Renate respinge. 29' Pino ci prova sulla destra palla deviata. Ancora Comi di testa: nessun problema per Nobile. Mezz'ora a Meda con il Renate sempre avanti. 36' Sbraga ci prova di testa: palla centrale. 38': nuovo angolo per la Pro: De Mariano svetta in area ma palla abbondantemente a lato. 41' Serpe infortunato (esce zoppicando) costretto a uscire. Al suo posto Anton. 2' di recupero al "Favini". Negli spogliatoi: Renate avanti. Decide al momento il gol di Plescia dopo 3'. Un vantaggio gestito dal Renate per il resto del primo tempo. Pro generosa anche se pericolosa solo su palla da fermo.

Via alla ripresa: Pro pericolosa: palla nel vivo dell'area neroazzurra, Comi ci prova in tuffo, la retroguardia lombarda respinge. Bianchi che hanno iniziato con il giusto approccio la ripresa. 6' Comi ci prova da fuori area, conclusione insidiosa che obbliga Nobile a una parata difficoltosa. La Pro c'è. Renate un po' in affanno. Il portiere Nobile, altro ex. ammonito. Occasione per la Pro: angolo di Emmanuello, Comi fa da sponda per De Marino che da buona posizione, contrastato, manda sul fondo. 17' Pro vicinissima al pareggio: Comi da fuori, gran parata di Nobile che può solo respingere: palla che resta all'altezza dell'area piccola senza che nessun vercellese riesca nella deviazione. Altra ghiotta opportunità. 25' Renate a un passo dal raddoppio: difesa vercellese un po' "distratta" Gardoni calcia all'altezza dell'area piccola; Rizzo ci mette il piede, palla che arriva a Egharevba conclusione a colpo quasi sicuro: Anton sulla linea sbroglia. 31' Comi, ancora lui, a centimetri dal pareggio: preciso colpo di testa che si spegne di poco sul fondo. Entrano Sow e Schenetti. Dieci minuti all'alba, Pro arrembante. 35': Comi preciso colpo di testa, Nobile si supera e disinnesca l'ennesimo colpo di testa di Comi, servito in profondità da Iotti. 37': Rutigliano dal limite, respinge la difesa, Emmanuello al volo, palla alta. Ora la Pro meriterebbe il pari. Ma si resta con il Renate avanti. Ultimi 5': Reneta in affanno, Sow in acrobazia e De Marino nell'area del Renate non riescono a coordinarsi. 45': Renate pericoloso in contropiede: Anghilieri calcia, tiro rimpallato in angolo. 5' di recupero con il Renate a tenere palla all'altezza della bandierina. 48': espulso Emmanuello (rosso diretto) per gioco duro. Finisce 1-0. Alla Pro gli applausi e i rimpianti, al Renate, i tre punti che, in fondo, è quello che conta nel calcio.

RENATE (4-2-3-1): Nobile; Eleuteri (23' st Gardoni), Spedalieri, Pellizzari, Riviera; Bonetti (16' st Esposito), Vassallo; Ghezzi (28' st Anghileri), Siega (28' st Mazzaroppi), Di Nolfo (16' st Egharevba); Plescia.