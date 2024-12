Basket serie C femminile: bella vittoria della PFV Carmen Fiori

Pallacanestro femminile Vercelli

serie c

Sesta giornata di andata

Lunedì 9.12.2024 ore 21,30 – Novara – Pal. Liceo Scientifico – Via Crimea 7

Polisportiva S. Giacomo - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” 59-69

(Parziali: 11-24; 34-37; 48-59; 59-69)

Tabellino PFV: Dykrane 2; Chillini 12; Barbero 3; Zanetti; Francese A. 13; Francese E.;

Prinetti 12; Roggero 5; Carrozza 11; Sanzone 11; N’Guefack Lowe - All.re Davide Pogliani

La PFV “Carmen Fiori” di serie C è andata a cogliere una bella e significativa vittoria a Novara sconfiggendo la Polisportiva San Giacomo per 59-69, al termine di una partita dalle fasi alterne, che le vercellesi hanno sempre condotto dall’inizio alla fine, pur dovendo respingere più volte il ritorno di fiamma delle padrone di casa.

E’ una vittoria dedicata all’ex coach delle ragazze, Gianfranco Anastasio, mancato recentemente ed al quale esse erano legatissime: hanno giocato anche per lui.

La gara è cominciata bene per la PFV, molto propositiva ed in grado di tenere una buona media realizzativa, soprattutto nel tiro da tre punti (alla fine saranno ben sette le triple realizzate), tanto che al termine del primo quarto conduceva già 11-24 e l’impressione era che potesse spuntarla senza troppi patemi.

Però, subito nel secondo periodo, le padrone di casa avevano una buona relazione e, approfittando di qualche errore di troppo delle avversarie un po’ in calo, arrivavano all’intervallo lungo a sole tre lunghezze sul 34-37.

Nella ripresa vi era la contro-reazione della PFV, in cui le giocatrici si passavano il testimone in fase di realizzazione e salivano in cattedra altre tiratrici rispetto a quelle che avevano propiziato il primo allungo: il risultato era un altro break, cosicché al 30’ le ospiti erano ancora in vantaggio per 48-59.

Nell’ultimo periodo la squadra di Pogliani era bravissima a rintuzzare tutti i tentativi di rimonta del San Giacomo che riusciva ad arrivare ancora a -3 (sul 58-61), ma si doveva fermare lì, perché la PFV inanellava una serie di canestri in sequenza – senza subirne - che la portavano alla vittoria.

“Sul 58-61 abbiamo sofferto non poco” ha commentato a fine gara il d.s. Cavallaro.

Successo meritato, dunque, per la formazione di serie C “Carmen Fiori” che prosegue il suo cammino, finalizzato essenzialmente quest’anno alla maturazione ed al miglioramento delle giovani della sua “cantera” che compongono l’organico della formazione.

Prossima gara per la serie C mercoledì 18.12 alle ore 21,15 a Torino, Palestra di C.so Siracusa 10, contro Pink Basket Torino, partita tutta da giocare.