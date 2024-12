PFV, le giovanili (gare di sabato 7 dicembre e domenica 8)

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO UNDER 17 -

Girone C di qualificazione – 3^ giornata di ritorno

Sabato 7 dicembre 2024 – ore 17,00 - Vercelli – Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli “Blue Ribbon” – Derthona Basket 17-104

(Parziali: 7-32; 10-52; 12-73; 17-104)

Tabellino: Gabotto 4; Tagliabue; Haxhiasi; Francese E.; Maltese S. 6; Dipace; Nicosia 1; Cavalli 1; Maltese A. 3; Valentini 2;. - All.re Davide Pogliani

Il Derthona Basket replica la gara dell’andata e la PFV non può che soccombere 17-104, pur avendo dato tutto in campo e continuato a giocare sino al 40’, nonostante la schiacciante superiorità delle avversarie.

Già dall’inizio la partita prendeva la piega prevista (7-32 al 10’) con le ospiti impegnate a raggiungere quota cento punti, mettendo in campo una difesa asfissiante, che non consentiva alle vercellesi di imbastire qualche trama di gioco efficace.

L’incontro proseguiva poi su questi binari, con Derthona che bersagliava il canestro avversario a ripetizione e la PFV che faticava enormemente a metterla dentro (10-52 a metà gara).

Finiva 17 a 104, cioè il classico “tanti a pochi”, con le padrone di casa che sono state brave a giocare con il massimo impegno sino alla fine, anche per onorare la memoria del loro ex allenatore Gianfranco Anastasio, scomparso in settimana, cui erano molto affezionate.

Prossima gara per le Under 17 “Blue Ribbon” della PFV sabato 14 dicembre alle 15,30 a Sozzago, palestra CPM di Via Avellaneda, contro Cerrus Basket.

CAMPIONATO UNDER 15

Girone C di qualificazione

7^ GIORNATA – DI ANDATA

Domenica 8 dicembre 2024 –ore 10,30 – Vercelli - Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carrozzerie del Borgo” – Olympia Casale

60-52

(Parziali:12-9; 26-24; 46-38; 60-52)

Tabellino PFV: Stile 25; Balzaretti 10, Turcas; Pavia; Ferraris 6; Bari 11;

Lahmidi 1; Monaco; Alilou 4; Oppezzo; Sadmi 3. All.re Davide Simone

Bella affermazione casalinga per le Under 15 della PFV, targate “Carrozzerie del Borgo”, che hanno messo sotto per 60-52 l’Olympia Casale, nelle cui fila vi erano anche un paio di fuori quota dl 2009, insieme con alcune ragazze del 2011, come del resto anche tra le fila vercellesi.

La gara è stata caratterizzata da un grande equilibrio nella prima metà, in cui la PFV riusciva a mettere di poco la testa avanti (12-9 al 10’) chiudendo a metà match a + 2 sul 26-24.

Nella ripresa, grazie anche alla buonissima prova di Elisa Stile (25 p.ti) ben coadiuvata da Bari e Balzaretti in fase realizzativa, le padrone di casa riuscivano ad effettuare un piccolo break di 8 punti ed a chiudere al 30’ sul 46-38.

Nell’ultimo periodo, in cui le squadre si equivalevano (14-14), le ragazze di Davide Simone erano brave a controllare la partita, contenendo a dovere le avversarie più pericolose e mantenendo il vantaggio di +8 e le casalesi a debita distanza fino alla fine.

Tutto sommato è stata una vittoria meritata ed importante per il morale e la classifica.

Il prossimo impegno per la PFV Under 15 Carrozzeria del Borgo cadrà in un giorno infrasettimanale, giovedì 12.12.2024 alle ore 20,45, a Castelnuovo Scrivia, Palestra Scuole Medie di via Don Orione, contro il fortissimo Derthona Basket, con il pronostico piuttosto chiuso.

CAMPIONATO UNDER 13

Girone D di qualificazione

5a^ GIORNATA – DI ANDATA

Sabato 7 dicembre 2024 –ore 16,00 - a Novara – Pal. Fratelli di Dio

Polisportiva S. Giacomo - Pallacanestro Femminile Vercelli – 87-29

(Parziali:19-4; 47-13; 69-19; 87-29)

Tabellino PFV: Cara 4; Corradini 5; Joseph; Mattina 3; Pieruccio; Caliaro 6; Ruggiero 2; Hadfadoui¸ Sanfilippo 4; Sinopoli 5; - All.re Luca Colombi

Brutta partita delle Under 13 della PFV sconfitte piuttosto nettamente a Novara, da Polisportiva San Giacomo, per 87-29, al termine di un incontro in cui le vercellesi non sono mai state di fatto in partita ed hanno avuto un approccio, a dir poco, negativo ala gara.

Invero le ragazze della PFV – a detta dei presenti al match – hanno disputato una brutta partita, fatti salvi pochi sprazzi positivi: probabilmente, con un atteggiamento in campo meno remissivo e rinunciatario, il giusto divario finale ben avrebbe potuto essere intorno ai dieci punti e non di più, per ciò che si è potuto vedere durante l’incontro.

Purtroppo le giovani di coach Colombi, sin dalle prime difficoltà (19-4 al 10’), si sono un po’ smarrite ed hanno avuto un atteggiamento oltremodo passivo che, certamente, non ha aiutato la squadra a riprendersi per tentare una rimonta..

Prossima gara per le Under 13 sabato 14 dicembre alle ore 18,00 a Vercelli, palestra Istituto Magistrale, contro Basket Nole, formazione di buona caratura.