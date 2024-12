Mahée Ferlini nuova direttrice generale dell'Upo

Ha preso lunedì servizio la nuova direttrice generale dell’Università del Piemonte Orientale, Mahée Ferlini. Nata in Lussemburgo e con doppia nazionalità, italiana e belga, la Ferlini succede a Loredana Segreto e ad Andrea Turolla. Laureata in Economia all’Université Libre de Bruxelles, Mahée Ferlini ha svolto la carriera dirigenziale dal 2005 prima all’IMT Alti Studi di Lucca e poi al Politecnico di Torino, dove negli ultimi due anni è stata direttrice generale vicaria.

Il suo percorso professionale le ha permesso di sviluppare un profilo manageriale di alto livello, caratterizzato da una forte focalizzazione sulla programmazione strategica, sulla misurazione delle performance organizzative e sull’innovazione dei processi. Nel corso degli anni ha sviluppato le sue competenze sui temi della didattica, del personale, della qualità, dei finanziamenti, della programmazione e delle relazioni internazionali.

«Ci sono state diverse candidature – sottolinea il rettore, Menico Rizzi – ma il curriculum di Ferlini ci ha colpito in modo particolare: la sua conoscenza del contesto accademico internazionale e la sua capacità di gestire il cambiamento danno grande valore al suo profilo, perfettamente in linea con il Piano strategico, cui abbiamo iniziato a lavorare in queste settimane».

Alla funzione di direttrice generale competono, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo-bibliotecario dell’Ateneo.