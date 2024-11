Giovanili della PFV: vincono Esordienti, Under 17 e Under 15

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

SETTORE GIOVANILE

TROFEO ESORDIENTI

Girone D – 3^ giornata

Domenica 24 novembre 2024– ore 10,30 – Cossato (BI) – Palestra Aguggia

Basket Femminile Biellese - Bugs Pink Vercelli (PFV) (punteggio secondo Mini Basket 9-15)

Tabellino: Alilou; Berthet; Bordone; Forlenza; Hadfaoui; Lowe; Quablane; Rosazza Giangros; Sanfilippo; Sblendorio; Sino poli; Volpe -All.re Luca Colombi – Caroline Ansu.

Per contrattempi verificatisi nella trasmissione dei dati della gara non è stato possibile avere per tempo a disposizione il tabellino della partita con i punti realizzati. Sarà comunicato quando sarà disponibile.

Le giovanissime Pink del MB Bugs Vercelli, che fanno parte della PFV, sono andate a cogliere la loro quarta vittoria consecutiva nel Trofeo Esordienti, a Biella, contro Basket Femminile Biellese, con il punteggio di 15-9, che tine conto delle vittorie nei singoli tempi disputati, secondo il regolamento Mini basket che si applica a questa categoria.

La formazione di Luca Colombi si conferma, quindi, al vertice del girone.

CAMPIONATO UNDER 17 -

Girone C di qualificazione – 1^ giornata di ritorno

Domenica 24 novembre 2024 – ore 15,00 - Novara – Pala Don Bosco

Novara Basket - Pallacanestro Femminile Vercelli “Blue Ribbon” 36-42

(Parziali: 9-14; 25-25; 30-38; 36-42)

Tabellino: Gabotto; Haxhiasi 2; Francese 14; Stacchini; Maltese S.; Dipace 8; Nicosia 5; Panelli; Cavalli 7; Maltese A. 6; Sadmi K. - All.re Davide Pogliani

Torna alla vittoria la PFV Under 17 “Blue Ribbon”, che riesce a bissare il successo dell’andata, imponendosi in trasferta sul Basket Novara per 36-42.

La partita, non esattamente esaltante, è stata un po’ a fasi alterne, con le ospiti a condurre subito le danze, con buone trame di gioco, ed a portarsi avanti già al 1° quarto sul 9-14, lasciando sperare in una gara senza sofferenza.

Ma non era così, perché nel secondo periodo le novaresi rimontavano in fretta lo svantaggio e chiudevano a metà sul 25-25.

Tutto da rifare, dunque, per la PFV nella ripresa, in cui le ragazze vercellesi riuscivano ad ottenere un buon break di +8 (30-38), grazie soprattutto ad una buona difesa che “teneva” le avversarie a soli 6 punti fatti.

Nell’ultimo periodo poi, in cui nessuno segnava più, due canestri di Nicosia e Cavalli mantenevano a debita distanza le padrone di casa che dovevano così fermarsi a -6.

Le Under 17 “Blue Ribbon” della PFV torneranno in campo sabato 30.11.2024 alle ore 17,30 alla palestra della Scuola Media Pertini per la seconda giornata di ritorno del girone di qualificazione, per incontrare Basket Femminile Biellese che, all’andata, si impose sul proprio campo.

CAMPIONATO UNDER 15

Girone C di qualificazione

5^ GIORNATA – DI ANDATA

Sabato 24 novembre 2024 –ore 15,00 - a Ivrea – Palestra Gramsci

Lettera 22 Ivrea - Pallacanestro Femminile Vercelli “Carrozzerie del Borgo” -

16-52

(Parziali: 0-11; 2-26; 10-36: 16-52)

Tabellino PFV: Stile 12, Balzaretti 14, Turcas 4; Ferraris 3; Bari S. 2; Lahmidi 9; Monaco 2; Alilou 2; Oppezzo 4; Sadmi L. All.re Davide Simone

Facile affermazione per le Under 15 della PFV “Carrozzerie del Borgo” che sono andate ad imporsi in quel di Ivrea per 16-52 contro la locale Lettera 22.

Va detto che la formazione eporediese, che affronta il campionato under 15, è di fatto alle prime esperienze e, sul campo, si è vista la differenza di preparazione fra le due compagini.

Tanto è vero che nei primi 10’ Ivrea non era neppure in grado di mettere a segno un canestro (0-11 l’inusuale punteggio del 1° periodo) e nel secondo ne realizzava uno solo (2-26 a metà gara).

Le ospiti, invece, sembravano ritrovare i propri meccanismi di gioco e la vena delle realizzatrici abituali, disputando una buona partita a tratti anche piacevole da vedere, pur non priva di qualche errore di troppo, forse dovuto al calo di concentrazione conseguente al basso ritmo della gara, stante la scarsa consistenza delle avversarie.

Nella seconda parte della gara, poi, le padrone di casa – preso coraggio – mettevano dentro qualche canestro di più (10 – 36 a tre quarti del match) senza però mai riuscire ad impensierire la PFV, che continuava da parte sua a macinare il suo gioco.

Tutto sommato una buona boccata di ossigeno per le giovani di Davide Simone che ritrovano la vittoria in attesa – dopo il turno di riposo della settimana ventura - del prossimo incontro in calendario domenica 8 dicembre alle ore 11,30 al Palapiacco, contro le “cugine” dell’Olympia Casale, formazione che peraltro schiera alcune fuori quota, e che quindi non può competere per la qualificazione al turno successivo.