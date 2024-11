Pro Vercelli: un tuffo in Coppa Italia per dimenticare le amarezze...

La Pro Vercelli cerca di dimenticare le amarezze in campionato con un tuffo in Coppa Italia. Domani alle 18 i bianchi saranno impegnati sul terreno della Giana Erminio per gli ottavi di finale. Mister Paolo Cannavaro parla della sfida ai lombardi: "Sono due competizioni differenti. Archiviamo momentaneamente il campionato concentrandoci sulla Coppa, un trofeo che a parole non interessa nessuno ma che, più si va avanti, più assume interesse. Quindi come abbiamo fatto con Lucchese e Pro Patria cercheremo di onorare al massimo l'impegno per passare il turno". Contro la Giana sarà una sorta di rivincita per il ko subito al Piola su rigore al '90. "Sappiamo di affrontare una squadra "di categoria" abituata a giocare a certi livelli, molto pericolosa sulle palle da fermo. Dovremo restare concentrati per l'intero arco del match e, se necessario, dei supplementari". Queste gare di Coppa servono anche per un turn over in vista del campionato: "Non amo rivoluzionare la squadra. Sicuramente ci sarà qualche cambiamento, considerando gli infortunati e qualche giocatore non al top che è inutile rischiare. Ma la rosa a disposizione mi offre possibilità per cambiare".

In Coppa si spezzerà finalmente il tabù del gol? "E' una criticità che cerchiamo di risolvere: durante gli allenamenti proviamo soluzioni dalla distanza anche con centrocampisti e difensori: in partita, forse un po' per timore, non riusciamo a ripeterle: abbiamo alcuni ragazzi come Iotti e Rutigliano, ma non solo, che possono sfruttare questa loro caratteristica. Lavoriamo per questo e non solo. Sarebbe bello poter risolvere anche partite "sporche" come ha fatto l'Albinoleffe domenica". Inevitabilmente, quindi, il discorso cade sul campionato e la sconfitta che ancora brucia: "Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle gare contro l'Alcione e a Vicenza, questo è chiaro. Ma quello che più mi ha amareggiato e la maniera con la quale abbiamo incassato i due gol: una squadra che deve salvarsi come noi, non può concedere agli avversari reti come quelle contro l'Albinoleffe dopo che, fino allo 0-1 era riuscita a imbrigliare attaccanti come Zoma e Mustacchio concedendo loro solo una conclusione pericolosa. Anche su questo dovremo lavorare".