Bella, importante vittoria della PFV

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

CAMPIONATO DI SERIE B

Girone est –7^ giornata

Sabato 23 novembre 2024 - ore 21,00 -A Nole (TO)– Pal. Sc. Media. via Martiri della Libertà 17

Basket Nole - Pallacanestro Femminile Vercelli 44-55

(Parziali: 11-10; 22-29; 32-44; 44-55)

Tabellino PFV: Bertelegni; Ansu 8; Buffa 15; Acciarino 6; Deangelis 7; Gentilini 2; Coralluzzo 2

Bouchefra 15; Roggero n.e.; Dockrill; Sanzone . All.re Davide Simone; ass. all. Andrea Congionti.

Importante vittoria quella che la PFV è andata a cogliere a Nole, nell’ultima giornata dell’andata del girone di qualificazione est, imponendosi su Basket Nole per 44-55, in ottica quarto posto e, quindi, salvezza al termine già della prima fase.

Infatti Basket Nole era insediata al 4° posto con 4 punti ed ora la PFV l’ha scavalcata arrivando a sei e collocandosi immediatamente dietro alle tre corazzate del girone (Derthona, Pegli e Nervi): mantenere questa posizione sino al termine significherebbe per la squadra vercellese centrare il suo obiettivo di permanenza in categoria addirittura alla fine del girone di qualificazione, senza dover attendere la seconda fase play out.

La partita, di cui entrambe le squadre hanno avvertito l’importanza, è stata un po’ bloccata nella fase iniziale (11-10 al 10’) allorché tutte le giocatrici facevano fatica a segnare: la PFV è stata brava, però, a mantenere alta la concentrazione, ed a presentarsi fortemente motivata al secondo quarto.

Qui grazie ad una sequenza di tre triple consecutive di Buffa, la squadra vercellese trovava lo slancio per allungare a +7, sempre sospinta da una onnipresente Bouchefra, sostenuta da Acciarino, Ansu e da tutte le altre.

Nel terzo periodo continuava l’allungo vercellese, sino al 32-44 di tre quarti gara, grazie all’apporto di tutte le giocatrici che facevano la propria parte, vantaggio che avrebbe fatto la differenza anche alla fine.

La reazione delle nolesi non si faceva attendere, ma la squadra di casa era costretta a fermarsi a -8, nel corso dell’ultimo quarto, allorché sempre con grande concentrazione e determinazione, le ospiti la tenevano a debita distanza, con un filotto di sette punti di Deangelis nei minuti finali, che consentiva alle vercellesi una tranquilla conclusione di gara.

“Avremmo potuto fare qualcosa di più, soprattutto ai fini dell’eventuale differenza canestri a fine girone, ma l’importante era vincere ed abbiamo vinto come era necessario. Quindi va bene così” ha dichiarato coach Davide Simone, palesemente soddisfatto.

Prossima gara il 1° dicembre 2024 alle ore 18,00 a Vercelli, Palapiacco, contro Basket Pegli che ha i favori del pronostico.