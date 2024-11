Prima vittoria della PFV "Carnen Fiori"

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

SERIE C

Terza giornata di andata

Giovedì 21.11.2024 ore 20,45 – Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini

Pallacanestro Femminile Vercelli “Carmen Fiori” – B.F. Alessandria 60-56

Tabellino PFV: Chillini 22; Barbero; Carrozza.5; Francese A. 10; Prinetti 4; Dipace;

Dikrane 4; Francese E., Cavalli, Sanzone 8; Roggero 7; Zanetti, All.re Davide Pogliani

La PFV targata “Carmen Fiori” rompe il ghiaccio nella terza giornata del campionato di Serie C sconfiggendo in casa il Basket Femminile Alessandria per 60-56, al termine di una partita avvincente, incerta e combattuta fino alla fine.

Le vercellesi partivano abbastanza bene, mettendo in pratica quanto preparato in allenamento e si mantenevano in scia delle avversarie sino a tentare un primo break sul 16-13 al 10’, grazie anche ad alcune triple realizzate.

Nel secondo quarto, però, le ragazze di Pogliani pagavano un po’ la loro inesperienza a livello senior e venivano messe sotto dalle più esperte alessandrine (7-19) che andavano al riposo lungo avanti 23-32, con buone chanches di portare a casa la partita.

Ma nella terza frazione la PFV Carmen Fiori aveva un’importante ed orgogliosa reazione e, punto su punto, rosicchiava lo svantaggio alle avversarie sino a mettere la testa avanti a tre quarti gara sul punteggio di 39-37, con un buon parziale di 16-5 a loro favore.

L’ultimo periodo era un testa a testa continuo, con vantaggi minimi per una o per l’altra squadra, con le padrone di casa che, però, erano brave a mantenere alto il ritmo e la concentrazione ed a gestire il finale nel miglior modo possibile, con grande freddezza nel realizzare quattro tiri liberi decisivi negli ultimi istanti di gioco, conquistando, così, una meritata vittoria che dà morale e fa classifica.

Da rilevare che la PFV ha realizzato ben otto tiri da tre punti, fatto non certamente frequente a questi livelli.

Il prossimo impegno per la serie C “Carmen Fiori” è immediato: la squadra sarà di nuovo in campo venerdì 22 novembre alle ore 21,15 ad Avigliana (TO), palestra “Anna Frank” di via Dubriaglio 1, contro Avigliana Basket, formazione di buona caratura per la serie C.