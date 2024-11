Club Forza Pro: un pullman per la trasferta con la Pro Patria (1 dicembre)

Il Club Forza Pro organizza la trasferta di domenica 01 dicembre a Busto Arsizio, in occasione della gara contro la Pro Patria.

Il ritrovo è fissato per le ore 15,30 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza entro le 15,40 e quota massima di partecipazione fissata in 10 euro.

Le prenotazioni verranno raccolte sabato 23 novembre al consueto banchetto informativo allestito presso l'ingresso Gradinata Nord dello stadio, dalle ore 14,10 fino all'inizio della partita.

Le stesse riprenderanno martedì 26 novembre presso: Da Tommy, in via San Paolo n. 8 a Vercelli,

tel.0161.258323 (giovedì pomeriggio chiuso).

Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi tempestivamente.

Per informazioni: clubforzapro@gmail.com