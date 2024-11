Gianluca Mischiatti nuovo Presidente di Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia

Si è svolta domenica 17 novembre presso il Salone Facelli – Camera del Lavoro CGIL – Via Stara 2 – VERCELLI, l‘ Assemblea dei soci in seduta Congressuale del Comitato Territoriale Arcigay “Rainbow” Vercelli Valsesia. L’Assemblea, presenti 23 iscritti più 7 deleghe, ha nominato, per lo svolgimento dei lavori del Congresso, Gian Marco Sabato Presidente e Carola Rigoni Segretaria. L’assemblea ha deliberato quindi con votazione palese l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo così composto:

- Vice Presidente Sun La Mantia che subentra a Giulia Bodo

- Riconfermate Roberta Anino Segretaria e Marilisa Prandelli Tesoriera - Consiglierə uscenti Luna Iemmola e Bangaly Camara.

- Subentrano come Consiglierə

Roswitha Flaibani Salvatore Giò Gagliano Alessandra Mascaro Manuela Zeno

Mina Polesinani

Tutte le cariche sono state votate con 29 voti a favore e 1 astenuto. L’Assemblea ha quindi nominato il Collegio dei Probiviri così composto: - Irene Pirro

- Giulio Zella

- Stefano Anselmo.

Il Consiglio Direttivo così eletto e subito riunitosi, ha nominato nuovo Presidente del Comitato Territoriale Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia Gianluca Mischiatti che subentra a Tamara Paola Tecchio.

Il nuovo Presidente ha quindi preso la parola per un saluto ai soci presenti e la presentazione della bozza programmatica per il prossimo triennio. Tra i punti evidenziati del programma spiccano innanzitutto la necessità di concludere l’avviata richiesta all’Amministrazione comunale di una sede adeguata all’attività di Arcigay sul territorio. Segue la creazione e la partecipazione a progetti formativi tesi ad una sempre maggiore incisività nell’affrontare le problematiche sociali e culturali legate alla comunità LGBTQIA+ e la richiesta di partecipazione al Nodo Provinciale contro le Discriminazioni. Arcigay si farà promotore inoltre di iniziative periodiche informative e non solo, per implementare la propria presenza sul territorio. Alla base resta sempre e comunque l’obiettivo di abbattere ogni forma di pregiudizio e discriminazione, contro ogni forma di violenza e violazione dei diritti umani e civili delle persone LGBTQIA+