Musumeci: «La situazione non è disastrosa, ma sicuramente preoccupante»

«Avevo detto che la salvezza era il nostro obiettivo, ma oggi ci abbiamo messo del nostro e abbiamo perso meritatamente. Oggi non c'è stata quella reazione auspicabile, che ci aspettavamo. Oggi sicuramente abbiamo sbagliato partita, abbiamo sbagliato tutto. La situazione non è disastrosa, ma sicuramente preoccupante» dice il direttore Francesco Musumeci, che poi precisa:

«Sono qua, parlo a nome di tutti. Se viene un direttore in sala stampa non è un buon segno, anche perché sapete che mi piace lavorare, ma senza apparire.»

Ma il mister verrà sostituito?

«In questo lavoro siamo sempre sotto oservazione, il mister, io, i giocatori. Non ho ancora parlato con la proprietà.!

Perché Cannavaro non è venuto in sala stampa?

«È stata una decisione della società.»

Mister e giocatori dicono che la squadra durante gli allenamenti va a mille, poi però in partita la squadra delude e non fa gioco, e non ha carattere.

«In partita non si vede quello che si vede in allenamento. Dobbiamo capire il perché.

Non cerco giustificazioni, certo che prendere un gol a freddo, all'inizio, e poi un altro, a inizio secondo tempo è cosa che condiziona. Ma, ripeto, non è una giustificazione. Questo è un campionato difficile, non solo per la Pro Vercelli, certo: noi dobbiamo pensare a casa nostra... Tante squadre sono messe come noi, ma se noi non mettiamo carattere, non ci siamo. Oggi, inutile nascondersi, non c'è stata prestazione. E la società non è contenta. Cercheremo di invertire la rotta.»