Cigliano. Serata in onore di Giovanni Bollea, considerato il padre della neuropsichiatria infantile

Nell'ambito della rassegna "personaggi illustri di Cigliano e Moncrivello" viene ricordata la figura di Giovanni Bollea, professore e psichiatra, nato a Cigliano nel 1913 e morto a Roma nel 2011, è considerato il padre della neuropsichiatria infantile. Relatore della serata, in programma il 24 ottobre (ore 21) presso il salone di Vita Tre in Via Professore Romualdo Bobba, 26, il professor Alessandro Vallarino, docente di neuropsichiatria infantile presso l'Università di Torino