Pro Vercelli: la pagelle della vittoria sul Lecco

Rizzo: 5

Un'uscita così così, e qualche responsabilità sul primo gol.

Clemente: 6

Nei primi 25 minuti è forse l'0unico a dimostrare carattere.

Marchetti: 5,5

Non male nella ripresa, manca di autorità nel firigere la difesa nel primo tempo. Insomma, deve fare ed essere l'uomo leader del reparto difensivo (come lo era stata nelle prime apparizioni).

De Marino: 6

Sempre attanto a chiudere e sempre attento a gestira la palla.

Vigiani: 7

Benino nel primo tempo, uno dei migliori nella ripresa. Belli a precisi i suoi cross, anche in velocità. Tra tutti gli esterni sembra essere il migliore soprattutto in fase offensiva.

Loauti: 6

Lotta, è bravo sulle seconde palle. Ma non è un regista.

Iotti: 7,5

E' il perno, anzi l'uomo chiave di questa squadra. Bello il gol capolavoro e bella l'abbraccio a moglie e figli.

Carosso: 5

In difficoltà in tutte le due fasi. Un po' meglio nella ripresa.

Rutigliano: 6

Buona partita con buone giocate.

Bunino: 6,5

Rigore realizzato “al bacio” e buona partita: sfiora un gol, su procura il penalty, fa in modo che Comi non sia costretto a fare reparto da solo.

Comi: 7

Altro gol. E soprattutto sembra essere in forma smagliante.

Pino: 5,5

Si vede poco.

Sow: 6

… ma serebbe da 7. Attaccante veloce, imprendibile. Peccato per la cavolata dell'espulsione.

Iezzi: ng.

Coppola: ng.

Cannavaro: 7,5

E' un'ottimista, sempre sorridente (ricorda un po' Modesto), e lui in questa squadra crede. Fedele ai suoi principi (mando in campo chi mi convince in settimana) ha rischiato Sow, preferendolo a Dell'Aquila, Schenetti. E il ragazzo ha dimsotrato di essere un'arma in più per questa Pro Vercelli dai due volti: quella delle sconfitte indecenti (Novara e Caldiero) quella delle prime giornate, del primo tempo col Padova e quella di oggi. Insomma, una è da buttare, l'altra no, per niente.