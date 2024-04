Velo Club, da Desenzano alla Granfondo Colnago a Cervia: week end di eventi

Una moltitudine di partecipazioni e numerosi eventi hanno visto le maglie rosso-blu del Velo Club Vercelli presenti nello scorso fine settimana.

Un weekend iniziato già venerdì a Desenzano del Garda per 7 tesserati della società vercellese che hanno preso parte alla Randonee del Lago di Garda, primo dei 3 eventi organizzato nell'ambito del Colnago Cycling Festival, che ha avuto il suo culmine domenica nella Granfondo Colnago (sabato invece si è svolto una pedalata gravel).

La randonee di venerdì 5 aprile prevedeva 2 percorsi, medio da 145 km e lungo da 200 e 2000 metri di dislivello, entrambi dislocati lungo l'intero perimetro del lago. Luigi Vitali e Pierluigi Bagnalone hanno completato il medio in 5 ore alla media di 29 km/h; Vito Greco, Alberto Levantesi, Gabriele Fabbri, Silvia Coda e Chiara Tosetti hanno scelto il percorso lungo, concluso dopo 8 ore e 45 minuti. In particolare per le 2 cicliste del Velo la prestazione è stata notevole e non preventivata, in quanto hanno scelto il lungo solamente alla divisione dei percorsi a Riva del Garda.

Alla Granfondo Colnago di domenica 7 invece hanno partecipato Valeria Ubertino e Mattia Sanzone: per la ciclista Biellese un buon 61° posto assoluto tra le donne e 14ª di categoria, per il giovane Mattia un ottimo 450° assoluto (sugli oltre 2000 partecipanti).

Nello stesso giorno il giornalista del Velo Massimiliano Muraro era al via della 27ª Granfondo Via del Sale, a Cervia; per lui percorso lungo da 147 km e 1800 metri di dislivello, coperti in 5 ore e 18 minuti.

Per quanto riguarda le gare in linea, sabato 6 aprile il velocista Simone Cabiale ha portato a casa l'8° posto di categoria nel Gp Pippo Fallarini, organizzato a Vaprio d'Agogna da Cicloamatori Borgomanero.

Tornando a domenica, si registra la partecipazione di Gianluca Lagiorgia alla Monferrando, gravel randonee su percorso misto asfalto/sterrato, con partenza e arrivo a Vignale Monferrato.

Sempre domenica 6 componenti della squadra corse del Velo Club erano a Montanaro (Torino) per la terza tappa del circuito Gt Mediofondo, che aveva come arrivo al termine del tratto cronometrato la salita di Superga, dal difficile versante di Sassi.

Il premiato di giornata per il sodalizio vercellese è stato Massimo Bussa, che ha conquistato il 4° posto di categoria negli M6; ottime prestazioni anche per Giuseppe Vella (8° negli M2), Mario Martorana (10° tra gli M7), Roberto Avetta, Fabio e José Flores. Il Velo conclude la prova all'8° posto nella classifica di tappa per le società.

Il prossimo impegno in ordine di tempo per il Velo sarà già domenica prossima a Livorno Ferraris con la quarta prova del Gt Mediofondo.