Dalle grandi inchieste al salvataggio di persone in difficoltà

Festa della Polizia, l'elenco dei premiati e le motivazioni.

Promozione per merito straordinario all’assistente capo Gregorio Capogrosso, in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico della Questura di Vercelli per aver svolto un intervento di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino extracomunitario, responsabile dei reati di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale e con il deferimento di un altro individuo per porto abusivo di armi; nella circostanza, incurante del pericolo, riusciva a rendere inoffensivo un soggetto che, in stato di alterazione psico-fisica e al fine di assicurarsi l’impunità, tentava ripetutamente di colpirlo con un coltello.

Encomio solenne all’assistente capo Ferdinando Cavalieri, in servizio alla Squadra Mobile, all’assistente Gabriele Russo e all’agente scelto Vincenzo de Nicolo, in servizio all’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per un'attività di soccorso pubblico che consentiva di condurre in salvo gli inquilini di uno stabile, interessato da un incendio, tra i quali una donna e un uomo non autosufficiente.

Encomio al sostituto commissario in quiescenza Flavio Scienza, al vice ispettore Gian Paolo Stacchino e al vice ispettore Ludovico Giuseppe Diano, in servizio alla Squadra Mobile per un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di dodici persone, tutte responsabili, a vario titolo, di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e con il sequestro di ingenti quantitativi di droga.

Encomio all’ispettore Marco Menin, in servizio alla divisione Polizia Amministrativa e Sociale, al vice ispettore Massimo Rotoli, al sovrintendente Loris Magnago, in servizio alla Squadra Mobile, all’assistente capo coordinatore Leonardo Aiello, in servizio alla Digos, lode al vice sovrintendente Alberto Ercolani, in servizio alla sezione di Polizia Stradale di Vercelli per l'indagine che ha consento di disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico, ed altro.

Encomio al sostituto commissario in quiescenza fFavio Scienza, lode al vice ispettore Gian Paolo Stacchino, al vice ispettore Ludovico Giuseppe Diano, in servizio alla Squadra Mobile, all’assistente capo coordiantore Mirko Fidenzio, in servizio akl’ufficio tecnico logistico e all’assistente capo Gregorio Gapogrosso, in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e SoccorsoPpubblico della Questura per l'indagine che ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti in diverse province del nord, e di procedere al sequestro di consistenti quantitativi di eroina e cocaina, oltre che di ingenti somme di denaro provento dell’illecita attività.

Encomio all’assistente capo coordinatore Nicola Durante e all’agente scelto Giulio Mastroianni, in servizio alla Squadra Mobile, lode all’assistente capo Gregorio Capogrosso, in servizio all’Upgsp e all’agente Alessio Impagliazzo, in servizio alla Squadra Mobile per un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia un soggetto per detenzione illegale di arma clandestina, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ricettazione e minacce gravi.

Encomio all’assistente capo coordinatore Monica Madrigano in servizio al distaccamento di Polizia stradale di Varallo per un intervento di soccorso pubblico in favore di un autotrasportatore colto da una crisi respiratoria in seguito all’ingestione di un alimento, mettendolo in sicurezza attraverso l’utilizzo di manovre salvavita.

Encomio all’assistente Alessandro Cesari, in servizio alla Digos per un intervento di soccorso pubblico a favore di una donna, rimasta all’interno di un appartamento incendiato con dolo.

Lode all’ispettore superiore Diego Junior Craba, in servizio alla Digos, al vice ispettore Davide Nepentini, in servizio alla divisione polizia anticrimine, al vice ispettore Antonio Caricati, all’assistente capo coordinatore Fabio Mario Pietro di Sanzo, all’assistente capo coordinatore Francesco Sepe e all’assistente Alessandro Cesari, in servizio alla Digos per un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un soggetto per detenzione di circa 300 taser, 104 cartucce spara dardi elettrificati ed altro.

Lode all’ispettore Andrea Bueti, in servizio all’Upgsp per un’attività di soccorso: in servizio alla sala operativa, con il suo operato, consentiva ad altro personale di intervenire tempestivamente nell’abitazione di una donna che aveva palesato propositi suicidi, traendola in salvo.

Lode all’ispettore Nicola Pietro d’Angelo, all’assistente capo coordinatore Stefano Vettorello, all’assistente capo coordinatore Fabrizio Fanicchia, in servizio al posto Polfer di Vercelli, e all’assistente capo coordinatore Alessio Borghetti, in servizio al posto Polfer di Santhià per un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di denunciare un cittadino straniero resosi responsabile di rapina aggravata.

Lode all’ispettore superiore in quiescenza Raffaele Montuoro, all’ispettore superiore Diego Junior Craba, in servizio alla Digos, al vice ispettore Davide Nepentini, in servizio alla divisione anticrimine, al vice ispettore Antonio Caricati e al vice sovrintendente Giuseppe Muzio, in servizio alla Digo per un’attività di ordine pubblico che consentiva di gestire al meglio un presidio non autorizzato di circa 150 manifestanti che volevano impedire il transito di mezzi pesanti all’interno di un polo logistico.

Lode al vice ispettore in quiescenza Bartolomeo Piras, al vice ispettore Massimo Solieri, al vice ispettore Roberto Perretta, in servizio alla Squadra Mobile, al sovrintendente capo Gianpietro de Lorenzis, in servizio alla divisione anticrimine, al vice sovrintendente Ciro Dellisanti e all’assistente Viviana Piacentino, in servizio alla Squadra Mobile per un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia un soggetto resosi responsabile di atti persecutori.

Lode all’ispettore Massimo Pietro Caron, in servizio alla Squadra Mobile, al vice ispettore Domingo Miano, in servizio al gabinetto provinciale di polizia scientifica, al sovrintendente Fabrizio Basile, all’assistente capo coordinatore Sandro Casciello e all’assistente capo Giovanni Esposito, in servizio alla Squadra Mobile per un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di dare esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico di tre soggetti resisi responsabili di furti in abitazione.

Lode al vice sovrintendente Massimiliano Merola, all’assistente capo Antonio fFormicola, in servizio all’ufficio di gabinetto della Questura e all’agente scelto Andrea di Salvo, in servizio alla sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia postale per un articolato intervento di polizia giudiziaria, che consentiva di sottoporre al provvedimento di fermo un individuo non comunitario, resosi autore di reiterati tentativi di rapina ai danni di alcuni viaggiatori presso una stazione ferroviaria.

Lode all’assistente Daniele Gardini e all’agente scelto Giulio Mastroianni, in servizio alla Squadra Mobile per un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di reato di un cittadino dominicano, responsabile del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lode all’ispettore Massimo Pietro Caron, al sovrintendente Fabrizio Basile, all’assistente capo coordinatore Sandro Casciello, all’assistente capo Giovanni Esposito, in servizio alla Squadra Mobile e all’assistente capo Gregorio Capogrosso, in servizio all’Upgsp per un’operazione di polizia giudiziaria, sviluppatasi attraverso varie fasi, che consentiva di trarre in arresto due individui non comunitari, responsabili di estorsione aggravata.

Lode al sovrintendente capo Dianpietro de Lorenzis, in servizio all'anticrimine, al vice sovrintendente Ciro Dellisanti, al sovrintendente Fabrizio Basile, all’assistente capo coordinatore Sandro casciello, all’assistente capo Giovanni Esposito, in servizio alla Squadra Mobile e all’assistente capo Gregorio Capogrosso, in servizio all'Upgsp per un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due persone, responsabili del reato di truffa ai danni di un’anziana donna.

Lode al sostituto commissarrio in quiescenza Flavio Scienza, al vice ispettore Gian Paolo Stacchino, al vice ispettore Ludovico Giuseppe Diano, in servizio ala Squadra Mobile, all’assistente capo coordinatore Mirko Fidenzio, in servizio all’ufficio tecnico logistico e all’assistente Daniele Gardini, in servizio alla Squadra Mobile per un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto due soggetti resisi responsabili di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Lode all’ispettore Massimo Pietro Caron, al sovrintendente Fabrizio Basile, all’assistente capo coordinatore Sandro Casciello e all’assistente capo Giovanni Esposito, in servizio alla Squadra Mobile per un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con un arresto e un fermo di due cittadini marocchini, resisi responsabili di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Lode al sostituto commissario in quiescenza Flavio Scienza, al sovrintendente Fabrizio Basile, all’assistente capo coordinatore Sandro Casciello e all’assistente Daniele Gardini, in servizio alla Squadra Mobile per un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di una donna, resasi responsabile di estorsione ai danni di un uomo.

Lode all’ispettore Marco Menin, in servizio alla Polizia amministrativo e sociale e al sovrintendente Loris Magnago, in servizio alla Squadra Mobile per un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con la denuncia di un dirigente pubblico per reati di abuso d’ufficio ed altro.

Lode al sostituto commissario in quiescenza Flavio Scienza, all’assistente capo Ferdinando Cavalieri, in servizio alla Squadra Mobile e all’assistente Gabriele Russo, in servizio all’Upgsp per un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto, in flagranza di reato, di tre persone, responsabili, in concorso tra loro, del reato di furto in abitazione.

Lode al vice ispettore in quiescenza Bartolomeo Piras, al vice ispettore Massimo Solieri, al vice ispettore Roberto Perretta, al sovrintendente capo Gianpietro de Lorenzis, al vice sovrintendente Ciro Dellisanti e al vice sovrintendente Massimiliano Merola, in servizio all’ufficio di gabinetto della Questura per un’attivita’ di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di provvedimento cautelare a carico di due persone, resesi responsabili di maltrattamenti familiari e truffa aggravata.

Lode all’assistente capo Daniele Docosi, in servizio al distaccamento di Polizia stradale di Varallo per un’articolata attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un soggetto, responsabile del reato di violenza sessuale in danno di una minorenne in condizione di inferiorita’ fisica/psichica.

Lode all’assistente Daniele Gardini, in servizio alla Squadra Mobile che, nel corso di un servizio di volante, effettuava un articolato intervento di soccorso in favore di una persona che aveva posto in essere manifesti propositi suicidi, impedendo il verificarsi dell’insano gesto.