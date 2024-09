Cannavaro: «Quattro vittorie senza prendere gol. Ma pensiamo alla Giana...»

Dopo la Pergolettese la Pro supera a pieni voti anche l'esame esterno di Lumezzane. Mister Paolo Cannavaro commenta il successo in terra bresciana: "Un'altra vittoria, la quarta in stagione, senza prendere gol. Un merito che va suddiviso tra tutti: dagli attaccanti, i primi difensori che si sacrificano permettendo al reparto arretrato di sentirsi più sicuro e protetto; così come i centrocampisti sempre sul pezzo. Ma contro il Lumezzane sono arrivati anche i gol. Il primo è stata un'azione veramente molto bella, in cui abbiamo attaccato benissimo la profondità, quello che chiediamo alle nostre punte: Comi ci ha creduto è stato molto bravo a segnare l'1-0. Il secondo è arrivato su calcio d'angolo dimostrando che anche con palla da fermo sappiamo fare male. Ma è un aspetto quello di attaccare gli spazi che, a parte le caratteristiche dei singoli giocatori, dovremo essere in grado di fare. Incameriamo questo 2-0 e pensiamo alla sfida contro la Giana".

Non segnava a novembre, nella sfortunata trasferta di Padova. Gianmario Comi è tornato al gol regalando la vittoria contro i rossoblù: "E' una maglia alla quale, inutile dirlo, mi sento legatissimo, Quindi aver segnato una doppietta decisiva è un'immensa soddisfazione: per me e per la squadra. E' giusto essere contenti e godersi questo secondo successo in campionato ma dobbiamo restare concentrati e avere la testa già alla sfida con la Giana. Siamo una squadra giovane che per mantenersi a questi livelli deve sempre restare concentrata, non abbassare la guardia e non mollare di un centimetro. E quando si arriva da una vittoria si può lavorare meglio e con maggiore serenità. Il fatto di avere un'età media bassa non vuol dire che non possiamo avere ambizione: l'entusiasmo può essere un'arma in più per una squadra con le nostre caratteristiche che durante la settimana lavora con impegno e dedizione".