Asfaltatura in via San Cristoforo:

Lavori di asfaltatura, lunedì 29 luglio, dalle 7,30 alle 19 in via San Cristoforo. In concomitanza con i lavori, nel tratto da via Lucca a corso De Gregori, la circolazione veicolare è istituita a senso unico in direzione di quest’ultimo.

In funzione del divieto, a partire dalle 7 sino al termine delle esigenze, è temporaneamente vietata la sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli.