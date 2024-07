Pro, dal 28 luglio il ritiro. Test match con la Juventus Next Gen

Dopo gli arrivi di Francesco Dell'Aquila e Christian Cugnata, che vanno ad aggiungersi a Laurence Serpe, la Pro Vercelli prosegue il suo inizio di stagione allo stadio Piola fino a sabato 27. Dal 28 luglio, fino al 3 agosto, i bianchi di mister Paolo Cannavaro torneranno, come l'anno scorso, in Val Vigezzo per rifinire la preparazione in "quota". Il gruppo sarà di stanza a Druogno, in provincia di Verbania ospite nella struttura dell’Albergo Ristorante Boschetto, a pochi minuti di passeggiata dal Centro Sportivo Druogno Academy Valle Vigezzo, dove la squadra sosterrà le sessioni di allenamento. Intanto sono stati ufficializzati i primi test match: sabato 27 luglio alle 10.30 la Pro Vercelli sfiderà all'Allianz Training Center di Vinovo la Juventus Next Gen (il pubblico non sarà ammesso nell'impianto torinese). Mercoledì 31 Luglio, alle 16 a Druogno la Pro Vercelli affronterà la locale formazione del Social Football Academy; sempre nel centro verbano sabato 3 agosto, a chiusura della settimana di ritiro, si terrà un'altra amichevole con avversari e orari da definire. Il primo impegno ufficiale della Pro sarà in Coppa Italia, l'11 agosto alle 18 Piola-Robbiano contro la Lucchese in Coppa Italia.