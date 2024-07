C'è voluta l'autoscala dei Vigili del Fuoco per prestare soccorso a una persona che si è sentita male in casa. E' avvenuto questa mattina in città. Poco prima delle 8, la squadra, con l'ausilio dell'autoscala, sono intervenuti per entrare nell'appartamento e soccorrere la persona infortunata, affidata poi agli operatori del 118.