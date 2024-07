Paolo Cannavaro: «So che nei miei confronti c'è curiosità e attesa per capire cosa potrò fare come tecnico»

Si è alzato il sipario sulla stagione 2024-2025 della Pro Vercelli. In una sala stampa gremita sono sono stati presenti il nuovo direttore sportivo Francesco Musumeci, che torna alla Pro dopo l'esperienza degli anni scorsi al settore giovanile del Torino e Paolo Cannavaro, scelto dalla società come nuovo allenatore.

Francesco Musumeci: «Sono davvero emozionato di tornare alla Pro, una società che mi è rimasta nel cuore. La mia esperienza è coincisa, purtroppo, con un momento davvero poco felice, ovvero le stagioni del Covid. Il mio sogno è quello di riempire l'intero Piola per le partite della Pro. Siamo una società che ha sempre lavorato sui giovani e continueremo nella nostra vocazione alla linea verde. Molte società di A e B pescano nella Laga Pro, dunque per i giovani dev'essere un ulteriore stimolo. Per il momento abbiamo 24 giocatori sotto contratto: nelle prime due settimane di lavoro valuteremo, assieme al tecnico con cui mi sento quotidianamente, se confermarli alla Pro o mandarli in prestito un po' com'è accaduto con Maggio, ora in B con la Reggiana.»

Spazio a mister Paolo Cannavaro sulla cui scelta patron Paolo Pinciroli non ha dubbi: «Sin dai primi contatti mi hanno impressionato la sua umiltà le sue conoscenze calcistiche ma, soprattutto la sua ferma volontà di allenare la Pro Vercelli. Per noi un biglietto da visita determinante». Da parte sua Cannavaro (contratto di un anno più opzione di rinnovo), è stato ugualmente chiaro: «Arrivo a Vercelli in una piazza ambiziosa con l'intenzione di far crescere i calciatori e divertire i tifosi. Ci vorrà grande impegno e dedizione da parte di tutti: mia e dei ragazzi. Quando mi è arrivata la chiamata per propormi di diventare il mister della Pro in me si è acceso come un fuoco: la stessa sensazione che voglio trasmettere ai ragazzi. La Pro mi è subito parsa la società ideale: ricca di storia con infrastrutture di assoluto valore, in cui penso si lavorerà bene». Fabio Cannavaro, il fratello campione del mondo di cui Paolo è stato vice all'Udinese fino al termine del campionato «Si è detto felicissimo, condividendo la mia scelta. Potevo restare con lui ma ho deciso di uscire dalla mia "comfort zone" per iniziare questa nuova avventura in una società storica. So che dovrò lavorare con i giovani, ma questo non mi spaventa. Credo in una metodologia ben precisa è ho tante idee in testa. La società non mi ha fatto richieste particolari, se non quella di mantenere la categoria. Serviranno umiltà e dedizione al sacrificio. So che nei miei confronti c'è curiosità e attesa per capire cosa potrà fare come tecnico Paolo Cannavaro». Sul campionato che la Pro dovrà affrontare Cannavaro osserva: «Conosco il girone dei bianchi, ho visto e studiato diverse partite. Sicuramente è più tecnico rispetto agli altri con giovani di buon livello. Noi dovremo aggiungere forza e carattere». Buona parte dello staff resterà quello della passata stagione: «Io mi porterò il vice, Rolando Bianchi con il quale ho ingaggiato da giocatori tantissimi duelli e il preparatore atletico, Nicandro Vizoco, che conosco dagli anni trascorsi al Sassuolo».