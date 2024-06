Ufficiale: Paolo Cannavaro è il nuovo allenatore della Pro Vercelli

Paolo Cannavaro è il nuovo allenatore della Pro Vercelli.

Ad annunciarlo è la società in una nota nella quale si legge: «La società Pro Vercelli sta portando avanti un progetto sportivo, consono al glorioso blasone del Club, basato su una programmazione finalizzata a un progressivo raggiungimento di risultati ambiziosi. In questo contesto è stata scelta la figura del mister Paolo Cannavaro, giovane, ambizioso e tecnicamente preparato, incarna perfettamente le linee guida del progetto Pro Vercelli e i valori sani dello sport più bello al mondo».

Classe 1981, ex difensore in diverse squadre di serie A, Cannavaro è alla prima esperienza come allenatore titolare: dopo il ritiro dal calcio giocato, ha infatti seguito il fratello Fabio prima nell'esperienza nello staff tecnico del Guangzhou, in Cina; poi è stato vice sulla panchina del Benevento (esperienza terminata con l'esonero di entrambi) e infine i due fratelli hanno portato l'Udinese alla salvezza.