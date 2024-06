Pallacanestro Femminile Vercelli: Bandazzi lascia, al suo posto Davide Simone

In vista della prossima stagione, alla quale la PFV parteciperà grazie anche al sostegno che sta ottenendo da amici ed imprenditori che hanno deciso di affiancare in vari modi il sodalizio sportivo per consentirgli di continuare la propria attività, vi sono alcune novità da segnalare.

ALLENATORE

Gabriele Bendazzi, allenatore della squadra di serie B e coordinatore tecnico della società, deve lasciare la guida della prima squadra per sopraggiunti impegni lavorativi e di natura personale.

Con grande rammarico, nel corso di una cena conviviale di fine stagione, Bendazzi ha annunciato la sua decisione alla squadra ed allo staff dirigenziale, spiegando che nuovi impegni lavorativi sopraggiunti non gli consentono di garantire la sua costante presenza agli allenamenti, come vorrebbe, per cui ha preferito passare la mano, pur assicurando alla PFV il suo supporto tecnico ed organizzativo, all’occorrenza.

La società ringrazia il suo tecnico per quanto ha fatto in questi anni: ricordiamo la promozione dalla C alla B nel 2022/23 ed il mantenimento della categoria in questa stagione, ma soprattutto per l’apporto decisivo dato al miglioramento globale della squadra e delle singole atlete.

L’augurio reciproco è che si possa trattare di un arrivederci, magari con altre mansioni, e non di un addio, come lo stesso Bendazzi e Roselli si sono augurati nel salutarsi.

La squadra di serie B verrà ora affidata a Davide Simone, che ha guidato quest’anno le formazioni Under 15 ed Under 14 ed ha svolto funzioni di vice allenatore per la serie B, il quale manterrà anche il gruppo Under 15.

Insieme a lui rimarrà nello staff tecnico della prima squadra il preziosissimo Andrea Congionti, da parecchi anni nei quadri tecnici della società, che continuerà a costituire un importante punto di riferimento.

IL PROGETTO TECNICO

Per affrontare la nuova avventura nel 2024/25 la PFV schiererà ai nastri di partenza ancora cinque squadre, impegno non indifferente sotto l’aspetto organizzativo, sapientemente gestito da Roberto Cavallaro con l’ausilio di Mario Avonto.

Esse saranno, salvo modifiche dell’ultima ora dettate da necessità contingenti, al momento non contemplate, le seguenti:

Serie B – la squadra sarà affidata a Davide Simone, “promosso” dal settore giovanile, dopo il buon lavoro svolto nell’ultima stagione, il quale manterrà anche la guida del gruppo Under 15 (annata 2010).

L’organico dovrebbe essere – allo stato – quello dello scorso campionato oltre a Caroline Ansu, della quale si auspica finalmente il pieno ricupero dopo una stagione di stop, con qualche dubbio dovuto ad impegni lavorativi e universitari di un paio di ragazze, che potranno sciogliere le riserve solo a settembre.

Dopo la chiusura dei campionati alcune ragazze provenienti da fuori Vercelli hanno fatto dei “sondaggi” in casa vercellese per valutare il loro possibile trasferimento alla PFV, ma sono ancora tutti discorsi da chiudere, eventualmente. Si vedrà: se son rose fioriranno.

Campionato under 19 o altro campionato “senior”. In società si sta valutando se iscrivere la squadra al campionato Under 19 (limite di età il 2006 con possibilità di due deroghe per ragazze del 2005) oppure di optare per la serie C, al fine di poter schierare anche quelle giocatrici ormai uscite dal settore giovanile ma che non si sentano ancora “pronte” per giocare in serie B, in cui probabilmente avrebbero minutaggio limitato.

In questo caso l’organico sarebbe composto dalle giocatrici dall’anno 2004 (due), 2005 (due), 2006 (due) e dalle ex Under 17 del 2007 (sei), oltre all’inserimento delle giovani 2008 quando necessario.

Il regolamento FIP prevede che le giocatrici “senior” (2004/2005 o di anni antecedenti) impiegate in serie C, non possano essere schierate nello stesso anno sportivo anche in serie B. Il doppio campionato (C+B) è invece possibile per le ragazze ancora in categoria giovanile.

La squadra, qual che sarà, sarà affidata al coach Gianfranco Anastasio, nel segno della continuità rispetto ai confortanti risultati ottenuti nella stagione appena conclusa.

Anastasio guiderà anche il gruppo Under 17, che sarà composto (allo stato e salvo defezioni impreviste e/o nuovi arrivi) dal gruppo di 2008 (8) unito alla ragazze del 2009 provenienti dalla Under 15, rimaste in attività (7).

Vi sarà poi il gruppo Under 15, affidato come già detto a Davide Simone e composto da tutte le Under 14 di quest’anno (14/15).

Infine sarà allestita una nuova squadra Under 13, composta dal cospicuo gruppo di 2012 e 2013 che esce quest’anno dalla “cantera” dei Bugs Vercelli (circa 22) e che affronteranno per la prima volta un campionato FIP. Quanto all’allenatore la società è ancora in fase di trattative con alcuni papabili.

LA SOCIETA’

In vista della prossima impegnativa stagione, la società, attraverso i suoi dirigenti, lo staff tecnico, i genitori delle atlete e gli amici affezionati, ha lanciato un appello per chiedere qualche sostegno in più dal punto di vista economico, oltre a coloro che già affiancano il sodalizio ormai da anni quali: Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli; Carmen Fiori, Carrozzerie del Borgo; Nova Coop; Onoranze funebri Parenti; Ferraro Assicurazioni; Bar Principe; Marazzato Spurgo Service; Ottica Trabuio.

Qualche effetto l’appello ha sortito, posto che la società è in contatto con alcuni imprenditori ed enti diversi che hanno dato una disponibilità di massima ad aiutare la PFV, per cui si può guardare al futuro con maggior ottimismo rispetto a qualche tempo fa.