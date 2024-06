Elezioni del rettore all'Upo, si va alla seconda tornata

Ha mancato l'elezione per pochi voti uno dei tre candidati alla carica di rettore dell'Università del Piemonte Orientale: il professor Menico Rizzi, ordinario di Biochimica al Dipartimento di Scienze del Farmaco ha ottenuto 302 voti a fronte di un quorum richiesto di 339 voti, cioè il 50% +1 dell’elettorato attivo.

Non sono state fruttuose le elezioni di martedì 18 e oggi, mercoledì 19 giugno le votazioni per le elezioni del Rettore dell’Università del Piemonte Orientale e, per questo, si andrà al secondo turno il 25 e 26 giugno prossimo.

Gli altri due candidati, il professor Michele Mastroianni, ordinario di Letteratura francese e direttore del Dipartimento di Studi umanistici, che ha ottenuto 54 voti; e il professor Mario Valletta, ordinario di Economia degli Intermediari finanziari al Dipartimento di Scienze della Salute ha ottenuto 199 voti; le schede bianche sono state 10. Sono 676 i componenti dell’elettorato attivo; hanno votato in 565, pari all’83,6%. Questa prima tornata non si è però rivelata sufficiente per eleggere il nuovo rettore che guiderà l’ateneo per il sessennio 2024-2030. Nessuno dei tre canditati ha infatti raggiunto il quorum, fissato a 339