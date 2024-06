Era il 2019: «Nel calcio, e soprattutto nella serie C, ci si rimette sempre»

"Ho iscritto la Pro Vercelli al campionato di serie C” dichiarò Massimo Secondo il 24 giugno 2019. Il suo ultimi anno. Era alla ricerca di compratori «ma finora nessuno si è fatto avanti"».

Poi disse due cose.

La prima.

«Purtroppo Vercelli non è una piazza appetibile e mi spiace se qualcuno si offende. Il tessuto industriale del bacino di riferimento, su cui oggi si fonda il calcio, non è abbastanza forte. Non è colpa di nessuno ma un dato di fatto. I tifosi che vengono allo stadio sono straordinari ma sono pochi».

La seconda.

«Nel calcio, e soprattutto nella serie C, ci si rimette sempre. Però una cosa è rimetterci con una squadra di giovani, che abbia come obiettivo il mantenimento della categoria, altra cosa è rimetterci con una formazione creata per l'alta classifica».

Un compratore lo trovò. Paolo Pinciroli che, più o meno, dice le stesse cose. Si limita a promettere di allestire una squadra che punti al10° posto