Pro Vercelli: squadra iscritta al campionato. E domani conferenza stampa

Notizie flash, ma comunque importanti.

Uno.

Domani, giovedì, alla 12,15, conferenza stampa della società sul prossimo campionato.

Due.

Con un comunicato, la società annuncia di aver iscritto la squadra al prossimo campionato.

Eccolo: La F.C Pro Vercelli 1892 comunica che in data odierna è stata regolarmente depositata, adempiendo a tutte le normative vigenti previste, l’intera documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di Serie C 2024/25.

Sapremo anche di Casella e Dossena?

Tre.

Ora come ora i giocatori di proprietà della Pro Vercelli, contando i prestiti, sono:

Portieri: Ghisleri, Rizzo, Vaccarezza

Difensori ed esterni bassi: Parodi, Sarzi Puttini, Rodio, Iezzi, Fiumanò, Clemente, Carosso, Casazza.

Centrocampisti: Iotti, Contaldo, Rutigliano, Martiner, Emmanuello.

Esterni alti e attaccanti: Mustacchio, Nepi, Maggio, Petrella, Condello, Niang, Coppola, Comi, Gheza.