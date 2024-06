Finale di stagione con una sconfitta per la PFV Under 15

CAMPIONATO UNDER 15

3^ fase di classificazione

3^ GIORNATA – di ritorno (ultima)

Sabato 1 giugno 2024 – a Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco – ore 18,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Gators Savigliano 32-57

(parziali: 7-12; 21-30; 24-49, 32-57)

Tabellino PFV: Stile 8, Balzaretti 1; Trotti 1; Maita; Stacchini 2; Bari S; Lahmidi 9; Alilou; Sadmi A.; Panelli 8; Fall 3. All.re Davide Simone

La PFV Under 15 conclude la sua fatica stagionale con una sconfitta casalinga per 32-57, ad opera di Gators Savigliano, squadra apparsa sicuramente più in palla e determinata delle vercellesi.

Dopo un primo quarto di studio, in cui le squadre segnavano poco e sbagliavano molto, nelle ultime battute Gators trovava due contropiede favorevoli e chiudeva avanti sul 7-12.

Nel secondo periodo le squadre stavano pressoché in equilibrio (14-18) cosicché all’intervallo lungo la partita poteva dirsi ancora aperta sul 21-30.

Era, però, nella ripresa che la gara prendeva una svolta decisamente favorevole alle saviglianesi che, con un parziale di 3-19 chiudevano praticamente i conti.

In questa fase sembrava quasi che – per le vercellesi - il canestro avversario fosse chiuso da un coperchio invisibile, tanto che la PFV non la buttava mai dentro, mentre invece le avversarie centravano il canestro a ripetizione, soprattutto ai tiri liberi, dove la percentuale delle vercellesi era invece piuttosto deficitaria.

Risolta la gara, l’ultimo quarto (8-8) era una semplice attesa delle sirena finale che sanciva la vittoria ospite per 32-57.

Con questa gara si è conclusa anche la lunga stagione delle Under 15, che hanno avuto alti e bassi, tipici di età e categoria, mettendo in mostra, da un lato, progressi sensibili, soprattutto nella manovra di squadra ma, dall’altro lato, lacune evidenti ancora da colmare nella tecnica individuale.

Non va dimenticato che il gruppo, costituito da ragazze del 2009/2010 con un terzetto del 2011, ha affrontato in pratica due campionati contemporaneamente (Under 15 ed Under 14) con tre allenamenti e due gare a settimana, il che, a gioco lungo, ha finito per incidere, anche se ha portato tutte le ragazze a conseguire notevoli miglioramenti.

Vanno quindi ringraziate tutte le giovanissime PFV per il loro grande impegno, con i tecnici Davide Simone e Fabio Corino e la sempre presente Irene Deangelis, l’insostituibile Roberto Cavallaro, con tutti i genitori che hanno reso possibili le trasferte e senza i quali non sarebbe stato possibile andare a giocare fuori casa.

Appuntamento, ora, al prossimo anno.