Vercelli Rices: gli Under 13 si aggiudicano la Coppa Piemonte

La Coppa Piemonte è dei Rices Under 13

Missione compiuta: i Vercelli Rices Under 13 si sono aggiudicati la Coppa Piemonte di categoria vincendo le due partite della finale contro il Victoria Torino. La seconda, ultima, decisiva e definitiva sabato, in un Palapiacco gremito. Abbracci e gran festa finale, al termine di garadue.

I Rices allenati da Antonio Galdi partivano con i favori del pronostico: già all'andata, sabato scorso, avevano vinto in trasferta con il punteggio di 89-42. Insomma, gli avversari per aggiudicarsi il titolo avrebbe dovuto vincere con più di 47 punti di differenza.

Soprattutto nei primi due quarti hanno cercato perlomeno di portare a casa una vittoria di consolazione, oltre al secondo posto. Ma i Rices Under 13 non hanno mai consentito allunghi “pericolosi” e nel terzo e soprattutto nell'ultimo quarto (parziale di 30 a 16) hanno anche preso il largo e si sono imposti nettamente. Punteggio finale di 74 a 50.

E Coppa Piemonte conquistata, grazie al gioco di squadra voluto da Galdi, fatto soprattutto di ripartenze e passaggi veloci. Gli avversari, come detto, hanno resistito per mezza partita e hanno comunque messo in mostra un paio di individualità interessanti.

Tabellino.

Vc Rices-Victoria To

74-50

(16-12); (15-12); (13-10); (30-16)

Di Vincenzo 1, Zerbinati 11, Vancetti 2, Mastria 6, Chiesa 9, Cattaneo, Birov 2, Benedetti 17, Sinopoli, Prestia 8, Pistono 15, Ikey 3.

Coach Antonio Galdi, vice Tommaso Torazzo.

Altri giocatori che compongono l'organico della squadra sono: Gladun, Mandorino, Franzo, Ifa, Borasio, Riondino, Mahtai, Cappello, Amine. Wang.