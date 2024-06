Alla Fattoria in Città è il giorno di Bruno Barbieri, il giudice più celebre di Masterchef che arriva a Vercelli per il cooking show allestito in piazza Cavour. Una sfida ai fornelli che vedrà impegnate due coppie di corsisti Formater e che, dalle 21,30, animerà la serata in piazza.

Due squadre, assistite nel percorso di avvicinamento dallo chef Eugenio Moreni, si affronteranno creando piatti che valorizzano gli ingredienti del territorio e di altre regioni d'Italia. A Barbieri il compito di offrire consigli culinari e di dialogare con il pubblico sul riso.

La serata viene presentata da Riccardo Betteghella, di Casa Surace e chiude "Fake! Festival del vero e del falso", rassegna di Ascom e Formater che ha offerto un importante contributo sul tema dei pericoli dell'Intelligenza artificiale, e sulla contraffazione delle merci.

Al termine dello show con Barbieri, sul palcoscenico di piazza Cavour si terrà la premiazione del concorso Giovani Chef, promosso da Formater e Slow Food, che vedrà al mattino, alle 10,30 al Parco Kennedy, la finale.