Centri estivi comunali e laboratori per i più grandi: aperte le iscrizioni

Sono aperte da oggi, venerdì 31 maggio, le iscrizioni al centro estivo comunale per i bambini dai 3 agli 11 anni e al progetto "Dottor Stranascuola" rivolto ai ragazzi delle medie.

Dal 24 giugno al 2 agosto ci sarà “Estate Insieme 2024” per la fascia d’età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Per i bambini dai 3 ai 5 anni le attività si svolgeranno alla scuola dell’Infanzia Regina Pacis di via Grivola 34, mentre per i ragazzi dai 6 agli 11 anni si svolgeranno alla primaria Carducci di via Trento 1. Le prenotazioni alle iniziative estive dedicate ai bambini e ai ragazzi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie di primo grado cittadine sono attive a partire da oggi fino al 10 giugno. La prenotazione si può fare online compilando il form disponibile mediante il seguente link https://forms.gle/eusSwPiK86vnxT8s6

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Cooperativa Sociale Start Onlus, telefono 0161/1921678 o 327/1510737 - e-mail centriestivipiemonte.start@gmail.com.

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado al via il progetto "Dottor Stranascuola" che prevede numerosi laboratori e attività per i ragazzi ospitati da Coverfop in piazza Cesare Battisti 9. Le attività, rivolte a ragazzi dagli 11 ai 13/14 anni, si terranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. La prenotazione, da oggi fino al 10 giugno, si può fare online compilando il form disponibile mediante il seguente link https://forms.gle/xfdqt5AwJVY2Mqt27

Si può inoltre ricevere assistenza all'Urp del Comune di Vercelli, in piazza Municipio 4.