Auto contro moto, centauro finisce in ospedale

Un motociclista trinese cinquantenne, P.P. è finito in ospedale al Alessandria dopo incidente nel quale è rimasto coinvolto a Trino, in via Vercelli, all’altezza del distributore Q8.

Trinese anche il conducente del mezzo che, probabilmente, voleva entrare nell'area di servizio: cadendo, dopo l'impatto, il centauro è finito sotto la vettura: soccorso da un’ambulanza della Pubblica Assistenza Trinese e dai Vigili del Fuoco, il motociclista è stato elitrasportato all'ospedale di Alessandria, dov'è stato ricoverato in codice giallo.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della Stazione cittadina intervenuti per gli accertamenti di rito.