Vercelli provincia "per giovani": 8° posto nella classifica del Sole 24 Ore

Presentata in anteprima al Festival dell'Economia di Trento, la ricerca de Il Sole 24 Ore sulla "Qualità della vita di bambini, giovani e anziani", riserva notevoli sorprese. Le classifiche che misurano le “risposte” dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali considerati più fragili e insieme strategici restituiscono un'immagine di una provincia di Vercelli come realtà dinamica, soprattutto per il target 18-35 anni.

In base al punteggio medio conseguito nei 12 indicatori selezionati per i bambini, i giovani e gli anziani la provincia porta a casa un 75° posto per la fascia d'età 0-10 anni, ma un 8° posto nazionale per la categoria 18-35, piazzandosi al primo posto tra le province piemontesi. Trentanovesimo posto nazionale, invece, nella categoria "anziani".

Significativa la presenza di una classe di amministratori locali under 40 (66° posto nazionale), ma gli indicatori che lanciano il vercellese nella top ten sono: affitti bassi (36° posto nazionale), imprenditorialità giovane (42° posto), aree sportive (9° posto), concerti (13° posto) e locali (24° posto).